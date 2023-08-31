4拍4家族｜謝安琪破格飾金髮Rock女 與父親泰迪羅賓不和 (22:32)

謝安琪（Kay）、泰迪羅賓（Teddy Robin）、Anna hisbbuR、陳諾霆等主演的電影《4拍4家族》將於10月19日上映，電影公司今天（31日）公開首條預告片及海報。Kay一改斯文形象，挑戰金髮Rock女造型，在戲中飾演追求音樂夢的單親媽媽阿Cat，與另外3位家庭成員各有掙扎和迷惑，4人最後因為音樂重新了解自己，亦重組這個破碎家庭。Kay一直較少於大銀幕演出，她透露多年前已跟電影結緣，被劇本打動而接拍。

身兼監製一職的泰迪羅賓原來8年前已構思開拍這部戲，並邀請Kay演出。Kay看到劇本後十分喜歡︰「香港很少有關於音樂的電影，包含家庭故事在內的也不多，這兩點很吸引我。」Kay飾演的阿Cat在戲中獨力照顧兒子Riley（陳諾霆飾），與泰迪羅賓飾演的家勁是一對多年後重逢的父女，阿Cat一直憎恨父親不辭而別。這段父女關係，令向來重視家庭的Kay特別有感受。Kay說︰「我喜歡這部電影，第一是因為內容談及家庭成員之間的感情。人活到一定年紀，總會試過與家庭成員有解決不到的事或理解不到對方，所以我有很多真實的感情投射在角色裏。」

Kay說另一個接拍原因是音樂題材，她在戲中除了唱歌，更會展示琴技，與泰迪羅賓、Anna hisbbuR、陳諾霆組成樂隊表演。Kay十分欣賞其角色為達到演出音樂節的夢想，一直沒有放棄夾Band，於是將自己接近20年的入行經歷告訴導演。她說︰「我希望觀眾看到香港音樂人的一些辛酸。有時候，他們未必全部工作都是企理亮麗，例如要穿戲服去做一些似乎跟音樂沒關係的表演工作，做音樂的生活真的不易，尤其是有下一代或老人家要照顧，會有很大壓力。」為加強角色的真實感，Kay特意把雙手弄得變粗糙，又染了一頭金髮，拍攝時更挑戰吸煙鏡頭。Kay最後一個接拍此電影的原因與導演賴恩慈有關，原來兩人識於微時，20年前剛出道時因參與舞台劇而結緣。

《4拍4家族》講述決心踏上國際舞台的Band Four主音Cat自小崇拜結他手父親家勁，父親卻在她10歲時離家出走。20多年後，Cat媽病逝，父女在火葬場內重逢。Cat此時已成為9歲兒子Riley的母親，家勁亦多了一名女兒樂弦（Anna hisbbuR飾）。4人忽然同一屋簷下，一個家4種聲音，各有掙扎、秘密與恐懼，難以溝通。音樂是4人唯一的共通點，他們透過音樂開始合拍互相聆聽時，Band Four卻面臨更大難關。

（即時娛樂）