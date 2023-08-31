陳樂榣9月初剖腹產女　聘專業陪月員照顧免焦慮 (21:36)

陳樂榣（Ally）與葉泓聲（Gordon）的愛情結晶品即將於9月初出世，她懷孕時工作不斷，要兼顧首飾品牌與咖啡店生意，還有將飲食店生意推展到廣州，笑言有時候忘記自己懷孕。她說：「好彩呢一胎阿女真係好惜媽咪，冇乜唔舒服，只係頭一個月有作嘔作悶。」Ally的大女Aria已8歲，相隔8年再懷孕，她坦言感覺已生疏變新手媽咪，初時也有點擔心。

Ally稱懷第一胎時媽媽去讀陪月課程為好好照顧她與BB，當時大小事也由媽媽處理，見到她好辛苦又有點忙亂。今次她懷第二胎，問了朋友意見，覺得有專業陪月員很重要，在朋友介紹下認識了專業陪月團隊，她更獲邀擔任陪月服務代言人。

她說：「新手爸爸媽媽特別需要陪月，初生BB要特別細心照顧，媽媽坐月嘅日子如果冇好好調理，亦會影響身體復原。我有好多朋友話因為坐月唔好，之後出現後遺症，頭痛又腰痛。所以有個陪月係好事，佢會教你照顧BB又幫你煮適合食物，更會提你戒口，而且陪月會教你餵哺母乳，記得當年我唔識就上網搵資料，仲喺新手媽媽群組尋求幫助 ! 有陪月會減少媽媽焦慮，令你舒舒服服度過BB出世頭一個月最難捱嘅時間。」她已與Gordon計劃產後調理好身體與略收身就籌備出埠影婚紗相。

（即時娛樂）