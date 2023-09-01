薛影儀被指唔聽話遭公司放棄 發文澄清黃榕絕非損友 (11:55)

近日有報道指「亞洲心動娛樂一姐」薛影儀（阿儀）因被「損友」帶壞失控，不時在對方安排下在商業活動上做「義工」及做免費銷售工作。公司有感阿儀屢勸不聽，決定放棄她及另捧新人，將於香港及台灣發掘有潛質新人並組成6人女團「心動女孩」（JARA）。報道指經理人林寶玉被問到公司是否對阿儀近日的表現感失望時，表示公司會視乎藝人行為表現作出適當溝通及處理。

阿儀昨天在Ig發文澄清，斥報道亂寫，強調她沒有交損友，並自行開名指黃榕是好人。阿儀說︰「我想澄清番我係冇誤交損友，佢哋亂講嘢，我哋幾個姊妹都係我好朋友嚟嘅，我同黃榕都係我最好嘅朋友，阿榕佢份人好好，佢性格又好，心地好，又帶我參加義工活動認識到新朋友。我都多謝佢又幫我哋trip個網訂酒店有好多優惠，初初係我介紹深圳觀瀾山水田園水上樂園、温泉畀佢哋，嗰個酒店房間又係我揀呀！又租漢服、滑雪、玩3個機動遊戲、水上單車，我哋呢兩日玩得好開心，嗰日又認識到蔡子瑩呢位新朋友。」

阿儀強調︰「我都多謝黃榕邀請我哋姊妹扮小丸子，做完義工，跟住我哋去食嘢，一齊唱歌，又請佢哋食糖，我哋個個都玩得好開心。你哋都唔好再鬧佢呀！亦都好高興佢邀請我在泰國潑水節，我哋著泰服玩水認識到Amigo，嗰日都有好多人搵我哋影相。其實黃榕一直冇利用我，又冇帶壞我，你哋唔好亂講嘢啦！」

（即時娛樂）