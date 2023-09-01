林子博為子女移英2年未後悔 一世掛念亡妻 對未來感情生活有保留 (13:56)

林子博的太太董燕君（Shirley）2020年病逝，他10個月後未等Shirley「上位」，已帶住一對仔女移民英國。轉眼兩年，子博早前和孩子回港放暑假。他接受《明報》專訪時，回憶當日太太曾在病牀上談及小時候因家人反對未能出國留學，遂決定一家人移英，讓孩子代亡妻彌補小時候未能到外國升學的遺憾。「太太去世後，我獨力照顧子女，情緒出了問題，香港的家又充滿了和太太的回憶，很想搬。我們曾討論子女去外地升學，但她當時要醫病，沒法離港。我很憎恨這個疫情，令我不能留在醫院見她最後一面，不知道她還有什麼要我做。想了一年，突然想起她小時候的心願，便決定移民，讓子女到外國讀書，讓他們代媽媽完成小時候的願望。」

移民是一件大事，子博坦言大女詠渝曾極力反對，兩父女每次討論都吵架收場，關係跌至新低點。「她最初在學校不停說我的不是，後來在老師鼓勵下，加上知道弟弟卓楠想去英國就改變主意。兩姊弟天天催促我，所以一家人就急住離港，希望能趕及在英國開學。」雖然當時Shirley仍未「上位」，子博相信太太在天之靈會體諒，明白他當時是為了未來生活才這樣做。「我離港前已簽了授權書，請家姐幫忙處理。太太將一對仔女交給我照顧，我是否應該先為他們考慮？外界常指我不負責任，如果我真的是這樣，就把他們留在英國，自己去逍遙快活﹗」

在英國生活了兩年，子博尋回從前沒有的親子時間，與子女的關係雖然更勝從前，但拍戲、做主持是他口中的唯一生存技能，移居英國等於要放下香港的演藝事業，亦等於要放下這些技能，加上害羞性格、英文水平一般，子博最初根本不知道在英國可以做什麼，結果一度迷失，至今仍會覺得無助。「幸好子女在身邊，又有朋友幫忙，才不致抑鬱。自從在飛機上被發現，移居英國已是不歸路，要硬着頭皮走下去。而且，這是身教，不能讓孩子覺得爸爸是半途而廢的人。我沒後悔離港﹗」

李婉華是其中一位支持子博的好朋友，提議他開設個人頻道做直播、拍網上節目。「既然在英國生活悶，又留言滿天飛被公審，倒不如自己做節目講。我一星期做5天直播，收入夠應付日常生活。雖然要適應及一腳踢，但至少有細藝，也令我尋回自我價值。」自從開設了網上頻道做節目，子博多了一班來自世界各地的粉絲，也多了一班Hater。「其他人的想法不重要，我只關心一對仔女如何看我。只要他們不罵我的孩子就可以，如觸及我的子女，我跟他們『死過』﹗一對子女是我的世界，我以他們為先，他們就是一切。為了他們，我做什麼都可以﹗如果不是為了兩個孩子，我不會離港，為何要那麼辛苦？將來他們入了大學住宿舍，我或會考慮回流。」

Shirley離世近3年，子博雖曾透露寂寞，但對找尋新伴侶一事仍有保留。「太太生前一直相信或能康復，從沒說過怕自己離世後我會沒人照顧、叫我找第2個的話。我也沒刻意想過這件事，但18歲大女很好笑，說返香港最重要的事是拜姻緣石，去台灣就拜月老。我反問︰『我何時說過有需要？』她答︰『是我要，不是為了你﹗』我將來即使再有另一半，也會表明『我會很掛念太太』。這不會變，我和她是生離死別。每次望住一對子女，我就會想起她。」

欲知專訪詳情，請留意明天（2日）明報娛樂版。

（即時娛樂）