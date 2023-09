next

超強颱風蘇拉襲港,韓國樂隊Cnblue成員姜敏赫與李正信,原定明日(2日)在港舉行粉絲見面會,主辦方信韓娛樂宣布為了觀眾及演出者安全,決定明晚7時於旺角麥花臣場館舉行的《2023 KANG MIN HYUK x LEE JUNG SHIN FROM CNBLUE 'THE BUDDY' FAN MEETING IN HONG KONG》延期,已購票觀眾可保留完整門票,後續安排容後公布。

另外,泰版《流星花園》扮演「花澤類」的男星Dew,以及泰劇《只為你一次》主角Pond與Phuwin,分別9月2及3日假九龍灣國際展貿中心舉行粉絲見面會,現時兩個活動同樣宣布延期。

Highlight前成員龍俊亨原定9月3日在旺角麥花臣場館舉行的演唱會,則暫時如期舉行。

(即時娛樂)