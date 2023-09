陳凱詠(Jace)去年因理念不同未能與環球唱片就續約問題達成共識,結果被雪藏等今年約滿,早前有傳她已回復自由身並已轉投華納唱片,惟她與華納方面仍未公布。

Jace昨天在Ig發文稱「雖然出面可能係風大雨大,I'm excited to be on this whole new journey」,同時已在個人簡介位置刪走「Universal Music HK」及換上自己的個人及工作室電郵。她又與網民玩「你問我答」,表示差不多準備好心態要在音樂路上重新出發,又說希望早日推出新專輯再為粉絲簽名。

Jace回覆傳媒時感謝粉絲支持,說這一年過得不容易、時間過得很慢、很難捱,現在能重新開始,心情非常緊張和期待,希望能早日推出新作品。

(即時娛樂)