我們的十八歲｜廖子妤余香凝繼《骨妹》後 時隔7年再合作 (17:50)

溫碧霞、林千渟、楊偲泳（Renci）、李麗珍、車婉婉及廖子妤合演的電影《我們的十八歲》將於9月28日上映，講述林千渟飾演的張綺玲與楊偲泳飾演李羡英，從讀書時期到踏入1980年代香港影圈的成長經歷。狄龍、陳豪、文雪兒及余香凝也有參與演出。廖子妤繼7年前的《骨妹》後，再跟余香凝及《我》片導演徐欣羨合作，勾起當年的拍攝回憶。廖子妤說︰「拍攝《骨妹》時，大家比較年輕，對未來充滿期盼，拍攝氣氛都非常熱血。雖然已事隔7年，導演沒太大轉變，就算有都可以是皮膚沒那麼緊緻。導演依然很注重細節，很注重角色之間的感情，很給予演員空間。」

廖子妤在戲中飾演張綺玲的經理人Jacky，一直陪伴對方走過演員事業高低。她拍攝時想起入行以來的回憶，特別感謝導演當年的知遇之恩。她說︰「雖然今次戲分不算多，但我跟余香凝很想重溫拍攝《骨妹》時的熱血情感，也有種向導演報恩的感覺。在這個行業待久了，總會想起從前的自己。那時候的自己什麽都不是，因此會特別珍惜當時給予機會的人。」

余香凝這次只客串演出了一場戲，但《我》片是她當日誕下女兒後復出的第一部戲，因此非常難忘，也感謝導演的信任。余香凝說︰「拍攝時勾起了很多第一次拍電影的回憶，《骨妹》是我入行第一部電影，也是徐欣羨執導，因此有一種很熟悉的感覺，大家都有足夠信任。雖然我只客串一場，但拍攝時很沒信心。當時我剛生完小朋友，重回片場時懷疑面對鏡頭會否很陌生、會演得如何、自己是否未回復最佳狀態，有很多不安。不過，我面對導演時，所有不安都消失。」

（即時娛樂）