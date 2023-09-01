陳奕迅美國開騷嘆7個人開餐 逾2000港元買單似被打劫 (18:44)

陳奕迅選擇在美國紐約的BARCLAYS CENTER開騷，是為了將香港的舞台製作原汁原味帶給當地觀眾。（大會提供 / 明報製圖）

陳奕迅（Eason）昨天（8月31日）在美國紐約的BARCLAYS CENTER舉行首場《FEAR AND DREAMS 演唱會》巡迴站演出，將香港的舞台製作原汁原味帶給當地觀眾。他演出時談笑風生，問現場歌迷「係咪美國乜都貴」，並透露在中菜館吃飯，他只吃了一碗越南粉，再加一碟春卷及炒菜，與團隊一行7個人合共吃了200幾、300元美金（逾2000港元）。Eason笑問︰「你們告訴我，我是否被打劫？哈哈﹗所以，很多謝大家花那麼多錢來看我的演唱會，非常感謝﹗」

Eason演出期間，有男歌迷舉牌求吻兼主動送飛吻，又有男粉絲穿上10多年前的DUO演唱會Tee。Eason看見後指住身穿DUO Tee的歌迷說︰「你是真粉啊﹗這件Tee是10幾年前。要簽名？不要找我簽名﹗我的樣子已夠核突，還要我簽名在自己的頭上。」演唱會尾聲，台下歌迷不停叫「安歌」，Eason笑言想唱到凌晨5時，但場館限制做不到。他最後唱出歌曲《孤勇者》及《淘汰》兩曲。

首場巡唱順利完成，Eason為獎勵自己，完騷後翌日前往觀看美國網球公開賽。除了紐約，Eason之後還會到美國芝加哥、洛杉磯及三藩市、加拿大的多倫多與溫哥華，以及澳門開騷。

（即時娛樂）