李駿傑分享完成首次個唱感受 感激歌唱老師令自己有進步 (19:20)

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）前天（8月30日）完成首次個人演唱會，他昨天在社交平台撰文分享感受，坦言早上起牀後有種很不捨得的感覺。Jeremy說︰「第一個演唱會告一段落啦，時間真的過得很快。當初知道，然後一直想快點到，再到今天早上睜開眼的時候，發現有種好不捨得的感覺。昨天一直看大家的fan cam，看到今天早上630，一直不捨得睡覺，一直想看自己有哪些地方做的不夠好。可是聽到你們的尖叫聲，真的覺得很溫暖，好像那些大家不知道的錯誤，似乎不那麼重要了。」

Jeremy感謝個唱的主辦單位、經理人部門同事、所有幕後工作人員、音樂人王雙駿、樂隊成員、歌唱老師，還有MIRROR及ERROR。他說︰「我昨天忘記在台上感謝我的唱歌老師Guddy。他真的很用心的在教我，也很關心我的情況。真的，大家說我有進步，他真的功不可沒，所以真的很謝謝老師。未來也要繼續要學習，下次唱的再好一點。」

最後，Jeremy感激歌迷︰「謝謝一直應援的你們﹗謝謝大聲尖叫的你們﹗謝謝準備如此充足的你們﹗謝謝和我一起落淚的你們﹗謝謝陪我完成夢想的你們﹗謝謝一直在我身邊的你們﹗謝謝曾經的自己﹗謝謝如今的自己﹗謝謝未來的自己﹗我昨天真的找到了答案，你們就是答案。」他在文尾自爆︰「終極TMI，昨天我忍了兩個半小時的尿。分享完畢，我之後再慢慢分享，更加詳細的東西吧。」

（即時娛樂）