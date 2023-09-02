汪明荃粵劇專場 黃秋生舞台劇 魏如萱個唱今晚如期舉行 許冠傑深圳演唱會延期 (15:27)

汪明荃宣布粵劇專場《蝴蝶夫人》今晚如常開演，手持昨晚取消了演出場次的觀眾請保留門票，並留意保良局稍後在官方網頁有關之安排。（汪明荃fb圖片）

超強颱風蘇拉進一步遠離香港，汪明荃的粵劇專場《蝴蝶夫人》、黃秋生的舞台劇《極地謎情》及魏如萱的Star Hall演唱會今晚如期舉行，惟許冠傑的深圳演唱會將延至明晚。（網上圖片 / 明報製圖）

超強颱風蘇拉襲港，天文台一度發出十號颶風信號，至今日（9月2日）凌晨3時40分改發八號烈風或暴風信號。隨着蘇拉進一步遠離香港和減弱，天文台宣布將於下午4時20分改發三號強風信號，但蘇拉相關的雨帶仍影響珠江口一帶，本港部分地區初時仍會吹烈風。

汪明荃正在演出的粵劇專場《蝴蝶夫人》昨天（1日）場次受颱風影響取消，她今天在社交平台宣布︰「02/09/2023，天文台宣布會在今日下午4時20分改發三號強風信號。今晚7時15分於西九文化區戲曲中心演出之『福陞粵劇團35週年紀念‧戲寶精選 – 東華三院慈善粵劇專場《蝴蝶夫人》』，將如常開演。感謝大家支持﹗」

黃秋生的舞台劇《極地謎情》昨天同樣取消了晚上8時的演出場次，並改於9月10日晚上8時補場。未能觀看9月10日晚補場的觀眾，可聯絡主辦單位更改觀看其他場次或選擇退款。而今晚（2日）8時的演出場次將順延至晚上8時30分開始。

台灣歌手魏如萱今晚8時在九展Star Hall舉行的《魏如萱 [HAVE A NICE :DAY 2 YOU] 香港演唱會》將如期舉行，主辦單位呼籲出席歌迷注意安全。受天氣關係未能及時抵港出席演唱會的持票人士可獲安排退款，受影響人士可於9月10日前登入「https://forms.gle/8W6xzC5wafprg7qH7」，並提供相關購票記錄及受颱風影響而交通被取消或延誤之有效證明 。

「歌神」許冠傑（Sam）原定今晚7時半在深圳大運中心體育館舉行演唱會，因颱風影響宣布延至明晚（3日）相同時間舉行。許冠傑在社交平台發文︰「尊敬的觀眾朋友：根據有關部門緊急通知及《深圳市防颱風防汛緊急動員令（2023 年 1 號）》指示，因近期天氣因素影響，為確保觀演安全，經與演出方溝通，我們決定對以下演出進行調整：原定於2023年9月2日19:30在深圳大運中心體育館舉辦的《許冠傑個人演唱會-深圳站》將延期至2023年9月3日19:30舉辦。對於由此給您帶來的不便，我司非常抱歉，後續相關安排及票務處理等請參見以下通知內容，感謝您的理解與支持。」

（即時娛樂）