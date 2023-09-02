你好，我的大夫｜蔡思貝曬長髮新形象 何廣沛失手狂拮針 (16:26)

蔡思貝、何廣沛、陳嘉慧、吳偉豪、游嘉欣、孔德賢和許俊豪等，演出的無綫新劇《你好，我的大夫》將接棒《破毒強人》於9月11日首播。《你好》以中醫為題材，故事圍繞青梅竹馬的程嘉應（蔡思貝飾）和辜清勁（何廣沛飾）。程嘉應和辜清勁原是情侶兼同屆中醫系畢業生，清勁後來選擇繼續進修而與嘉應分手。10年過去，嘉應已在公營中醫診所晉升為中醫服務主任，身為中醫博士的清勁卻只能應徵當進修中醫師，更會成嘉應的下屬。雖然嘉應、清勁因自身理念在工作上產生磨擦，但兩人都抱着醫者仁心，希望幫助到更多病人。他們後來有感醫療制度對中醫有不少限制，遂聯同新晉醫師路遠志（吳偉豪飾）、袁絲絲（陳嘉慧飾）、唐韶光（游嘉欣飾）和彭晴望（孔德賢飾）一同創業，打造心目中的中醫診所，踏上仁醫之路。

蔡思貝、何廣沛在劇中有不少把脈、針灸、推拿等場面，拍攝前獲劇組安排學習中醫知識。何廣沛說︰「中醫師比較難演，對白有好多學術用詞、成語同藥材名，背劇本要花好多功力。」提到難忘場面，他笑言︰「第一次畀游嘉欣針灸，大家都好慌失失。游嘉欣仲針到唔見咗支針，好搞笑。之後有場戲係我幫思貝針灸，咁啱嗰場戲要喺個難啲嘅穴位施針，NG咗好多次，我拮咗佢好多次，覺得唔好意思。」蔡思貝以「自針」來感受針灸感覺︰「拍攝前上咗2、3堂學習針灸手勢，之後我提議針落自己度感受吓係點，其實只要夠狠一吓針落去，唔好慢慢落針，個痛感只係好似畀人細細力咁搣。」

兩人首次合作，何廣沛讚蔡思貝︰「同佢合作非常好，大家狀態都好好。佢係一個好有想法嘅演員，情感好豐富。我哋喺劇中唔係普通情侶，關係比較複雜，好彩有佢做我拍檔。」蔡思貝亦讚何廣沛是位好對手︰「佢好Nice，會照顧身邊所有對手，佢會令你覺得同佢拍戲好舒服，緊張感好快就冇咗。」蔡思貝今次一改以往短髮型格造型，以長髮仙氣形象現身，散發女人味。她說︰「開呢套劇時仲未能夠完全用自己嘅真頭髮，所以後來要用髮片駁長啲頭髮，但呢個係好頭痕嘅事，因為要每日都肯定個長度係咪連戲。短頭髮我都唔係唔鍾意，因為容易畀人認得，但我都好鍾意百變嘅感覺。」

（即時娛樂）