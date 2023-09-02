港姐亞軍王怡然父親首回應涉捲款潛逃事件 向女兒道歉 (19:26)

應屆港姐亞軍王怡然當選後爆出負面新聞，其父母在內地開設的教育中心被傳倒閉後拖欠員工薪金和家長學費涉逾千萬，並全家移居香港避債。有網民指無綫沒做好佳麗家庭背境審查，希望無綫出面主持公道，若查明屬實，理應褫奪亞軍名銜。王怡然上月尾回應事件時爆喊，之後被發現清空兩個社交帳戶大部分帖文，並以身體不適為由缺席領獎活動。

王怡然的父親王召軍昨天撰寫長文首度回應事件，他強調作為一間經營了20年、由1間變成30多間教育中心的負責人，他們絕非以詐騙為目的的公司，但數年前受疫情影響而入不敷支，中心才會倒閉。王召軍強調沒有捲款、潛逃及詐騙，也沒有拖欠千人工資。他表示當時已支付800多名員工的薪金，餘下的幾十位在協商下亦先付了一半，餘下一半分期支付。王召軍表示其教育中心是有限責任公司，他在法律上作為股東只需按照公司章程如期足額履行自己的出資義務，守法經營，照章納稅，但他在後期一直變賣個人資產來支持經營，中心倒閉前亦已安排學生到其他教育中心上課。王召軍表示正跟幾位同事研發線上教育程式，希望為未上完課的學生提供在線課程。

最後，王召軍向女兒王怡然道歉。他說︰「我想以父親的身分給我的女兒道歉，爸爸本該護你們一生周全，但由於我的事業失敗給你們造成了如此惡劣的影響，我非常的愧疚。我是一位失敗的父親，但我永遠愛你們。對於因這件事受到傷害的所有人，以及佔用了大量公眾資源，請接受我真誠地道歉，對不起！」

（即時娛樂）