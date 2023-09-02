那年盛夏我們綻放如花｜導演陳健朗電視初體驗：尺度愈來愈保守 (22:41)

ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》是電影導演陳健朗由大銀幕走入電視熒幕的首部作品。他接受《明報》訪問，說電視初體驗，感覺香港的電視尺度愈來愈保守。他要透過《那》劇嘗試以血腥暴力帶出社會議題，顛覆電視尺度，希望作品能突破框架，追趕串流平台劇集的步伐。

接受拍電視劇的挑戰，他早有心理準備比電影密集很多，會很累但想試多些製作風格。接受挑戰的原因？他說：「因在網上看到很多留言均指香港電視劇沒有什麼新意，今次想透過港劇以少有類型嘗試拍出來究竟是怎樣，每場戲我亦都堅持親自落場執導，想有連貫性，沒有後悔，主要只是資源及執行上不可再玩多啲，當是另一種訓練，嘗試點樣可以在有限時間，有效地講到個故事，都是一個挑戰。」

提到電視尺度保守，他說：「我不是想挑戰尺度條線，而是見串流平台劇集呈現的程度已經沒有了這條線，而是點樣去講個故事，我覺得免費電視其實都可以試吓，別人的創作時代已經進步緊，我們是否可以一齊進步呢？」他對香港電視劇有何睇法？他稱：「坦白講，TVB小睇啲，但都有睇吓，可能某啲題材處理上都有一種固定模式，冇話好唔好，但可以嘗試用另一種方法呈現，當然在有限制下，不可能場場都好唔同，但如果一集有一半不是平時大家見到的處理或調動，已經成功給觀眾一些新的面貌。」

陳健朗稱《那年盛夏我們綻放如花》背景設定有點Y2K 時代加上天馬行空，配以大量電腦特技及燒腦劇情，建議觀眾要專注投入去看及上網睇多次。他又點評劇中新生代演員，誰會獲得導演的讚賞呢？

欲知專訪詳情，請留意明天（3日）明報娛樂版。

（即時娛樂）