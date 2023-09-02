謝安琪參與未來音樂祭演出 藍鯨造型自覺似美人魚 (23:31)

一連兩場的《未來音樂祭 TONE MUSIC FESTIVAL 2023》將於9月30日及10月1日假亞洲國際博覽館舉行，近40個來自不同界別的音樂單位同聲響應，為樂迷帶來最多樣性、最具力量、最有創意的音樂盛典。

大會早前邀得其中六個表演單位參與拍攝全新宣傳概念海報，當中包括：謝安琪、Marf@COLLAR、周國賢、雲浩影、Gareth T.及PetPetShawn。每個造型前衛獨特各具風格，拼合起來則構成零遺和感的超時空美學，象徵多元創意碰撞帶來的火花，來自不同界別的音樂人，於舞台上互相交織各展實力，蘊含大會對未來音樂世界的想像和願景。

透過未來音樂祭的牽線，謝安琪（Kay）將與The Hertz於會上聯乘演出，Kay穿上立體鯨魚套裝，帶你潛入充滿無限可能的未來，在五彩斑斕的未知國度放膽遨遊。以藍色為主調的鯨魚造型，散發優雅的夢幻感，Kay對這個造型大感驚喜：「睇相嘅時候已經好期待，着上身嗰陣更加鍾意，好有型、好有未來感，成個造型都充滿細節位，我覺得自己好似喺海入面游緊水咁，加埋個閃粉eye-shadow，係咪好似美人魚？」

將與重型樂隊maniac crossover演出的Marf@COLLAR，為概念海報穿上半透明盔甲配搭龐克黑長褲，加上菱形的裝飾與珠串，添上戰士的堅毅感。雲浩影（Cloud），於是次概念海報展現叛逆感，暗黑皮革連身裙配長靴，打破平常對她的固有印象。

（即時娛樂）