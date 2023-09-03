威尼斯影展｜梁朝偉獲終身成就金獅獎感動落淚 (12:33)

梁朝偉香港時間昨晚出席威尼斯影展，獲頒「終身成就金獅獎」，成為首位獲得此獎項的華裔男演員。身穿黑色禮服的偉仔在太太劉嘉玲陪同下出席，從台灣導演李安手上接過獎項後感動落淚。

李安導演介紹偉仔時，讚他過去得過很多獎項及榮譽，全部都是實至名歸，並指他的演出能提升每部電影。李安說︰「從我個人的經驗來看，他是身為一位導演的夢想，他的眼睛裏有一種能震動人心的感覺。梁朝偉一個眼神能說的話，比許多演員一段完整的獨白還要多，這是一個可以透過他吸引你去夢想和想像的靈魂。」偉仔獲獎後感動落淚，不時用手抹去淚水。他感謝李安的讚賞︰「你就是想讓我哭！謝謝來自李安這樣一個備受尊敬的導演兼友人給予的美好讚揚﹗謝謝威尼斯，這是很好的榮譽﹗我要感謝我的太太、家人、全世界的朋友，感謝香港電影業培養了我﹗我要把這個獎跟41年來和我合作過的所有人分享，把這個獎獻給香港電影﹗謝謝﹗」

偉仔在之前的記者會上坦言一直想要一座金獅獎，笑言「現在我有了﹗我一個人的，不用跟別人分享」，並透露會舉行慶祝活動。

曾獲終身成就金獅獎的還有吳宇森導演及許鞍華導演。

梁朝偉主演的電影《悲情城市》、《三輪車夫》及《色，戒》，先後於1989年、1995年及2007年贏得威尼斯相當於最佳電影的金獅獎。

（即時娛樂）