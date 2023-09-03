威尼斯影展｜頒獎嘉賓李安盛讚梁朝偉︰能把導演最好與最壞勾出來 (14:22)

梁朝偉香港時間周六（2日）晚上在威尼斯影展上獲頒「終身成就金獅獎」，成為首名華裔演員得此殊榮。大會安排兩奪金獅獎的李安致辭及頒獎，他提到全球很多影迷認識梁朝偉都是透過王家衛的電影，「梁朝偉得過無數獎項，全部實至名歸，因為有他出現任何電影都有看頭。以我個人經驗，他是導演的夢幻人選，他眼裏有種讓人振奮的特質，不止是身體或技巧，還有當中閃耀的靈魂，他一個眼神要說的比很多演員獨白的千言萬語還要多」。李安指偉仔是能把導演最好與最壞都勾出來的演員，他愈投入角色，愈誘惑你突破自己，「只能猜測他享受藝術家痛苦的過程」。

李安提到有一天在《色，戒》拍一場感情戲有點崩潰，「梁朝偉走向我，拍拍我的肩膀，在我耳邊悄悄說『導演，我們演員在銀幕前坦承相見，而你攤給大家看的是別的，你要好好照顧自己』，我們總是認為導演在幫助演員，但有時相反，他的話真的給我很大力量。一個這麼好的人，能讓你把隱藏的那一面真實地呈現出來，真的很讓人害怕，但也很有意義，他不吝惜展現自己脆弱一面，正是一直讓他這麼厲害的原因，他這麼做不為什麼，他就像水，儘管低調卻非常有力。他的好不止對導演，整個劇組皆然，他會自己對光，因為知道這樣會節省很多時間，在等待下一個鏡頭的休息時間，不會回休息車，而是在現場看大家工作，有一次我問他『你怎麼不去休息』，他回我說『我想看看能怎麼幫忙』，我跟他說別浪費精力，我需要你好好休息才能在鏡頭前發光。他說：『聊天八卦浪費氣力，讀書眼睛會累，睡覺超無聊，所以我往閒行看看哪裏需要幫忙。』」

此時掌聲雷動打斷了李安打話，靜止後李安續說，當時正要拍一個鏡頭從門帶到偉仔的特寫，難度很高，不僅是技術，演技上也是挑戰，攝影師含淚向李安說，「偉仔問他應該站在哪裏，攝影師說，『我從影這麼多年拍過這麼多人，從來沒有人回貼心地問我這個問題』。大家都不知道這樣的鏡頭有多難，如果這樣的人不是電影工作者的夢幻人選，還有誰是呢？」李安形容偉仔才華橫溢，還天生帥氣，「這是一份恩賜，但與人為善，一直處處為人設想，這是終身成就了。成為偉大演員要求對技藝的熱愛，而身為明星則要求你啟發他人，就像一個現代貴族，梁朝偉兩方面都有傑出表現。他啟發我們的夢想，我多希望能把他的好一一表達，但我不能，因這一切言語也無法表達」。

偉仔隨後起立鞠躬及上台，與李安擁抱，接過獎項。他表情多多，給傳媒拍照，其後開始熱淚盈眶，多次拭淚，偉仔致辭時稱，「我就知道你就想讓我哭！（仍在抹眼淚）謝謝李安，十分可愛的稱讚，還出自我最敬重的導演和朋友。多謝威尼斯影展，這真的是很大榮譽（激動走音）。首先我要多謝我的太太劉嘉玲，謝謝她的愛及一直以來的支持，也要感謝我的家人、朋友及世界各地的影迷。我很感恩生於香港，也很感激香港影壇孕育了我，也是我演藝生涯的起步點，我也想將這獎項跟過去41年來合作的每一個人分享，此獎也獻給他們，當然也把它獻給香港電影」。

（即時娛樂）