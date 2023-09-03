曾志偉術後精神奕奕返港 揚言就涉詐騙集團謠言追究到底 (19:09)

無綫總經理（節目內容營運）曾志偉因血管擴張問題，上月在台灣接受支架植入手術後留在當地休養，至今天（3日）回港。身穿黑色外套的他於下午4時許拖着小型行李篋步出閘口，笑容滿面，精神很不錯。

志偉表示身體康復進展理想，前天接受全身檢查時被醫生稱讚各方面也好好，可以回港，明年再覆診。他透露當日入院接受微創手術，醫生在其肚臍下方的主動脈位置安裝了3組支架，手術後留院5、6天便可離開。志偉表示醫學昌明，這種從前要剖腹的大手術，現在能以微創方式進行，傷口在大腿位置。被問到如不做手術會如何，他笑言︰「那就以後都不用做，穿了就無得救。醫生朋友說不能逃避，一定要做。（家人很擔心？有沒有什麼叮囑？）都是這樣。我回台灣做手術是因為可見到家人，兒子也到了台灣，我可順道陪家人。」經過今次，志偉坦言要改變生活習慣，要早睡、減少飲酒、更有禮貌、不能看靚女等。至於能否如常運動，他說︰「不能打欖球，但可以打高爾夫球，踢足球，如跟譚詠麟沒什麼腳法的，但跟年輕人踢時就要小心點。」

談到何時復工，志偉坦言有很多工作要處理，可以視像及在家工作形式上班。被問到是否就之前的離職謠言向公司同事派定心丸時，他笑言︰「都會叫他們『孭重啲』，我就輕一點。（即是不會辭職？）我交了幾封信，都被打回頭﹗你（無綫主播）代我向主席提出要求，減少我每天的工作時間。」

談到近日被指涉及詐騙集團的謠言，志偉坦言從不看這類報道，惟不少朋友也轉發給他看。他笑言︰「我對朋友們說這個不是我，韓琛（志偉在電影《無間道》的角色名）才會做。我最憎詐騙及騙老人家錢，（報道）還說拉了我？我當時在台灣﹗」志偉坦言發聲明澄清，是因為其無綫總經理身分，而且涉及犯罪行為，因此要回應。他慨嘆︰「現在網上太多假新聞，太容易去做，就像我們在今年港姐競選也可以將佳麗變老。這些假新聞對我這種資深藝人影響不太大，但年輕藝人就慘了，他們剛有點成績，或會被假新聞影響而失去工作。其實不止這一行，假新聞會害到很多人，甚至令人看不開做傻事。希望看新聞的人不要亂信，製作假新聞的人要問良心，做之前要三思。（會否採取法律行動？）一定會查根究底，找到源頭就一定告。」

志偉否認本來會擔任今屆港姐司儀。對於陳山聰、陳豪、陳展鵬及蕭正楠的表現被評為災難級，他說︰「證明靚仔未必做到司儀。不能怪他們，他們太忙了﹗今年港姐競選有AI（人工智能）及視帝做司儀，是想給觀眾新鮮感，不用只看我、C君（鄭詩君）這些甩頭甩骨的人，但現在就讓大家回味我們幾個口齒伶俐的司儀。總之，靚仔有靚仔的好，視乎大家愛看什麼，明年再想過﹗」

（即時娛樂）