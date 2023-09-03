魏如萱時隔6年再來港開騷 首唱從未曝光新歌 (19:38)

魏如萱相隔6年再來港開騷，昨晚在九展Star Hall舉行首場《魏如萱［HAVE Ａ NICE :DAY 2 YOU］香港演唱會》，為樂迷送上《優雅的刺蝟》、《香格里拉》等經典歌曲，又在安歌時獻唱新歌《好像好像》。她說︰「它還不是完整的，只能給你們試聽，就像在超級市場試食一樣，只切一小塊給你。這首歌之後會放在明年推出的專輯內，所以明年的時候才會聽到這首歌。我常常在想，到底愛是什麼，在愛裏面其實有很多不好，然後你都不愛他嗎？沒有，就是因為你愛他，他什麼樣子你都喜歡都愛。愛裏面有很多包容，為了愛會努力嘗試，之後就會有收穫，然後會用力感受一切，到底是好還是不好。生命就是用來體驗，當中有很多好與不好，還有很多重要經歷，但最終還是要學着怎樣去放下。」

唱過新歌後，魏如萱本想深情地跟觀眾說「現在我要祝福你每一個人都可以找到...」，豈料台下突然有人大叫「Have a Nice Day」。魏如萱聞言表示︰「我跟你講，《HAVE A NICE DAY》是最後一首歌，如果你想要《HAVE A NICE DAY》，我現在就唱，然後大家回家。你急什麼，我問你！這個演唱會的名字叫做《HAVE A NICE :DAY 2 YOU》呢！你是不是很早睡？我剛剛還在蘊釀情緒，你就『Have a Nice Day』，太好笑了！其實我是想要說，希望大家可以找到跟你說晚安的人。」她接着唱出《晚安晚安》，再按現場觀眾要求唱出《星期三或禮拜三》等幾首歌。一輪點唱後，魏如萱對歌迷說︰「我真的很開心可以來這邊唱歌給你們聽，今天真的是非常難忘又特別的一天， 謝謝你們愛我，謝你們為我發了這麼多的時間前來看我，大家都問我今天有嘉賓嗎？你們就是我的嘉賓。因為你們很愛我支持我，我一樣很愛你。」語畢，她唱出最後一曲《HAVE A NICE DAY》。

（即時娛樂）