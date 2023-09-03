蔡瀾大馬書法展開幕禮上談笑風生 自爆為救老婆跌傷 鍾楚紅現身捧場 (21:46)

鍾楚紅特別飛到吉隆坡支持蔡瀾的慈善書法展，但為了不搶主人家風頭，低調婉拒媒體訪問。（光明日報圖片）

82歲蔡瀾今年4月18日透露因跌倒致股頸骨碎裂入院後，一直未再更新社交網，至近日被網民發現在馬來西亞的美食廣場，身穿長袖外套及圍住頸巾坐在輪椅上，樣子蒼老及消瘦了不少，看來十分虛弱，令人擔心。原來，蔡瀾此行是出席他在吉隆坡舉行的《草草不工》慈善書法展，好友鍾楚紅（紅姑）亦專誠飛抵當地支持。

蔡瀾在座談會上透露當日為救84歲太太張瓊文而跌傷，他說︰「呢個老婆真係箍住我條頸，箍咗幾十年。佢已經84歲，佢跌倒，我衝去救佢嘅時候，我自己又跌倒，但佢就過咗喇，我就骨頭斷晒。嗰段時間好慘，痛苦，後來我記得倪匡先生一句話，『呢啲痛苦係真嘅痛苦，真嘅痛苦如何克服佢呢？就係食必理痛，1粒唔夠食2粒，當花生食，呢個就會醫你嘅生理痛苦。其他心理痛苦係諗出嚟嘅，如果你唔去諗就冇事』，所以我盡量唔諗。」

談到他當年與金庸、倪匡、黃霑被稱為「香港四大才子」，如今另外3人已先後離世，蔡瀾被問到如倪匡、黃霑如今就在面前，會有什麼話想對他們說時立即爆粗笑言︰「我X你老X！走得咁快，唔等我一齊﹗」令全場爆笑。他再被問到如果仍然年輕，有什麼行業想做時說︰「我大多都做到了，但有一件事我很想卻做不到，就是開青樓﹗」

紅姑特別飛到吉隆坡支持蔡瀾的慈善書法展，她於早上10時45分陪伴蔡瀾抵達會場，但為了不搶主人家風頭，低調婉拒媒體訪問。

（即時娛樂）