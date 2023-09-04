魏如萱嘆「換班機」留言遭誤解 望下次來港開紅館騷 (16:09)

魏如萱昨晚舉行尾場《魏如萱［HAVE Ａ NICE :DAY 2 YOU］香港演唱會》，在點唱環節上以廣東話唱出張學友的《李香蘭》及從未曝光新歌《我在紐約打電話給你》的Demo。

超強颱風「蘇拉」在演唱會舉行前襲港，不少手持門票的歌迷因乘搭來港的航班取消而未能入場，魏如萱當時在社交網寫下一句「換班機」惹來網民批評，她最後更要關閉社交網的留言功能。魏如萱在昨晚演唱會上說︰「這兩天是非常特別的演唱會，那颱風... 謝謝！因為颱風打亂了很多人的節奏，風很大、心也很混亂，不過下雨後空氣變得很乾淨、很清新，所以你們的心裏有乾淨嗎？那不會口出惡言吧！我是愛你們，請不要再誤會我。」魏如萱又表示今次來港住在紅館旁邊的酒店，看見紅館就一直想着「很想去」，無奈因為網上的留言風波，經理人表示︰「今次要好好的唱，將這兩場當成是香港最後一次演唱會。」魏如萱感慨地說︰「我受傷了，我真的受傷了！」

她完騷後受訪時表示會視舉行紅館個唱為其目標和挑戰︰「希望下次有機會，紅館要賣10000張票，我很討厭票賣不完，覺得壓力太大。」談到其社交網留言被批評，魏如萱說︰「我當然有一點受傷，因為有些比較攻擊性的留言，但我明白他們的意思，因為颱風的關係也有很多的不好意思。我覺得很無奈，我的意思被誤解了，但沒關係，還是很謝謝大家。」她坦言叫粉絲「換班機」，是因為將粉絲當成很親近的朋友，但文字容易被誤解。魏如萱說︰「其實我們的工作人員也是換班機來的。可能他們覺得我太冷漠，其實不是，我只想說『可以換班機試試看』，沒想過會被誤解。我也是提前兩天來港，我們也很害怕、很緊張，所以我就很直覺地回了，我下次會更小心。因為有些留言太攻擊性，我才關掉留言功能，現在已重開。」

（即時娛樂）