麥玲玲首次約會丈夫睇恐怖片 撐枱腳食迴轉壽司發晒火 (18:17)

堪輿學家麥玲玲主持的J2全新清談節目《玲玲友情報》，後晚（6日）播出的新一集主題是「出Pool」。玲玲請來戀愛教練Angus分享工作上遇到的趣事，又與J2er黃紫恩（Jojo）、胡美貽（Nicole）和蔡景行（行仔）談愛情。

從事愛情配對工作的Angus常遇到客人提出的奇怪要求，回憶曾有一位男士以「處女」為擇偶條件；另一位在美國矽谷從事資訊科技行業的男士，想找樣貌和身材均有95分的女朋友，更豪氣表示能令對方衣食無憂、每個月有新的名牌手袋。玲玲聞言大笑︰「抵佢冇女朋友，唔可以覺得個個人都黐住個價錢牌，講感情㗎嘛！」玲玲透露也遇過不少有奇怪擇偶要求的客人︰「我有個客話一定要搵個女仔鍾意食餃子、有個女仔就要求個男仔嘅工作要著西裝返工。其實條件係你自己定，遇唔遇到係另一回事。你定到個條件好高時，先望望自己。要求愈高，成功搵到心儀對象機會就愈低。」

玲玲透露其丈夫當初的擇偶條件亦不切實際︰「佢希望將來另一半係超瘦，同埋預對方婚後肥30%就啱啱好，呢啲就係怕乜就踩乜。」她又爆老公刻意選平民餐廳作為首次約會地點來測試約會女士的人品和質素，結果曾令約會對象拂袖離座，她亦曾在迴轉壽司店開餐食到發火。玲玲說︰「好麻煩，食嘢時不停移位，真係想打人。好彩我個人唔現實啫﹗」她自爆首次與丈夫的約會節目是看三級恐怖片，老公觀看時比她更驚。

節目中，黃紫恩自言因為要求高而未識到男朋友，惟節目組同事卻指她是「太麻甩」、「太嘈」、「樣衰」、「成日亂噏」、「頭大身細」、「太性感」、「講嘢太快」。黃紫恩承認︰「全部都啱，我要為成功『出Pool』而封嘴。」胡美貽則表示與另一半有感覺的原因，通常是因為大家都瘋癲。她說︰「我做嘢比較癲，咁我有一個係因為賽車，一個係因為夜蒲，然後玩到好癲冇Feel變有Feel。嗰兩個男仔都畀人覺得係黐線佬，咁啲人就覺得我係黐線婆。」

（即時娛樂）