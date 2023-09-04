那年盛夏我們綻放如花｜Marf經歷職場欺凌 想化身黑面惡女向前走 (23:13)

ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》改編自網絡小說《已讀不回死全家》，故事講述蔡鳴磊紀念中學的6A班學生，在暑假尾聲突然被一個自稱Admin的人加進名為「已讀不回死全家」的手機通訊群組，強制開始一場「死亡遊戲」。在他們除掉身分不明的「目標人物」前，只要不回覆同學的訊息，就會立即爆頭死亡。（大會提供）

COLLAR成員邱彥筒（Marf）、陳焯嵐、陳傑奇、黃偉聰及蔡承恩演出的ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》，開播一星期獲得不錯口碑。Marf在劇中飾演中六女生楊悅盈，在校園內被陳焯嵐飾演的洪諾言、陳傑奇飾演的徐建民、黃偉聰飾演的劉楚恆及蔡承恩飾演的Billy欺凌。劇中的蔡鳴磊紀念中學，在現實中其實是Marf的母校。畢業後3年再穿上校服回到母校拍攝，Marf勾起很多讀書時的回憶。「第一次拍劇，很大壓力。試鏡成功後，我很開心，但又很擔心。女主角這個冠冕最難戴，而且導演陳健朗首次拍劇，我怕演得不好，辜負了他，也怕他會有選錯人的感覺。」

Marf回憶讀書時多以旁觀者身分鼓勵被欺凌的同學告狀，而她雖未被真正欺負過，但也嘗過言語冷暴力的滋味。這種冷暴力，她入行後仍在面對。Marf在兩個時期遭受的言語暴力差不多，都是指她黑口黑面、懶清高。「入行後，我真正認識到這種暴力，但我已有晒底，無所謂。我想過不如惡一點，就沒那麼容易被欺負。不過，我跟楊悅盈一樣會忍受及嘗試化解。我習慣先把感受抑壓下來，而且入行後明白不能將感受立即抒發出來，現在只好看開一點。有些事，是無論如何也抒發不到。」

陳焯嵐、陳傑奇、黃偉聰及蔡承恩讀書時曾被欺凌，也試過欺凌別人。他們拍攝時用上當年欺負同學時的招數，也自覺惹人憎厭。4人首次拍劇，黃偉聰回憶試鏡時曾鬧出笑話︰「我當時以為負責試鏡的是副導演，見他很健談，就拍他的頭問︰『老友，你覺得頭先點？』他說ok，我就講多謝。上戲劇班時，我見這位鬍鬚佬很熟口面，就問其他人，才知道他原來是導演陳健朗。」

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（即時娛樂）