以歌聲推廣腦退化症知識 黃妍 顧定軒 雷同二友唱出喜與悲 (22:08)

《記不起一個人，哼得出一首歌》音樂會9月3日於大館賽馬會立方舉行，以藝術角度向公眾推廣「腦退化症」的知識。參與演出歌手包括黃妍 (Cath)、二人獨立唱作組合雷同二友，還有新生代歌手顧定軒（Zeno）。他們以歌聲唱出腦退化症的喜與悲，為9月的「世界腦退化月」揭開序幕，提升大眾對此病症的關注。

原定於 9月2日舉行之《記不起一個人，哼得出一首歌》紀錄片放映分享會及音樂會，因受颱風影響，大會將活動順延至9月3日(星期日)下午及晚上舉行，雖然時間緊迫，但大家都明白計劃背後意義重大，台前幕後都爭分奪秒地全力配合音樂會演出。計劃的策劃人、創作總監兼創作培訓導師馮穎琪指出:「由於受颱風影響，少咗一日半的綵排時間，而這次演出涉一眾導師與家庭共同演出，所以真係同時間比賽，最後我們一起把最真摯的感覺呈現在舞台。」音樂會後Cath、雷同二友及 Zeno 都大呼感動，覺得非常有意義與值得。

在音樂會上唱出《無聲浪》和《漫漫舞曲》兩首歌的Cath說：「好開心、好榮幸可以參與呢個好有意義嘅計劃，每一個疾病當社會大眾對佢認知比較少嘅時候，就會產生好大嘅恐懼，但呢個病開始越來越普遍，身邊有好多朋友都遇到呢個問題，能夠有一個機會畀有類似經歷嘅人，聚埋一齊分享共同經歷，大家都會比較容易跨過去。而我嘅歌《無聲浪》係我寫畀同樣有腦退化症嘅婆婆，呢首歌感覺比較sad，但另外一首歌《漫漫舞曲》就比較輕快，當中內容帶有少少洋蔥，所以演繹時自己都幾感動。」

（即時娛樂）