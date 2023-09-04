《無用的謊言》黃Viu上架 金所泫貼地衣著成模仿對象 (22:50)

金所泫與黃旼炫主演的Viu Original原創韓劇《無用的謊言》開播以來大受觀眾喜愛，在日本、印尼、馬來西亞等141個地區及國家登OTT平台收視冠軍，紅出國際，劇集將於本月中迎來大結局; 香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。

隨著《無用的謊言》步入尾聲，主線劇情亦更見緊湊！說謊者獵人穆率熙（金所泫飾）和神秘音樂人金道河（黃旼炫飾）陷入「友達以上、戀人未滿」的關係，此時率熙的「測謊雷達」卻響起警號，令她懷疑道河就是殺害前女友的犯人！為了釋除率熙的疑慮，道河向她剖白了自己的戀愛故事：道河的前女友嚴智因為遠距離戀愛而缺乏安全感，期後更以死相逼，令他陷入巨大的壓力中；某天二人發生激烈爭執後，嚴智意外身亡，令道河非常自責，當下更向警方認罪，從此背上殺人嫌疑犯之名！率熙聞言後非常心痛，二人也在經歷各種風波後，確認了戀愛關係；這時嚴智的屍體卻被挖出，道河再被推上輿論的風口浪尖... ...

「道率CP」感情升溫，於第九集有甜蜜初吻刺激收視。日前劇組公開了二人吻戲的幕後花絮，黃旼炫拍攝後用手遮掩雙眼兼面紅，被導演指他忘記用手撫摸女方面頰，看來相當緊張。他尷尬說：「把對方的臉看得太清楚了！」金所泫也笑說：「太害羞了，所以才會分得很開！」

為切合角色設定，劇中穆率熙的衣著多以韓國平價品牌為主，青春、貼地但有個性，每件單品售價僅數百港元，引發韓妹爭相仿效。《無用的謊言》逢周一、二晚上9時15分上架。

（即時娛樂）