「膊頭有花」言論被指踩低Frankie AK：佢哋唔理解我哋友情深度 (11:44)

江𤒹生（AK）、沈殷怡（Shirley）、太保、譚玉瑛等，昨晚（4日）出席電影《七月返歸》首映禮。

AK表示拍攝時並沒有怪事發生，只有當中一場困𨋢戲時伸手不見五指有點怯，覺得拍驚慄電影感覺不錯，若今次反應好可以再拍，但就謝絕拍靈探節目，免騷擾到別人。他直言擔心有比較，對票房有壓力，預告會和導演謝票。至於是否為了票房，什麼都甘願做？他即說：「我會落力為套戲做宣傳，但又未去到做咩都無所謂！」

問到與Shirley及小演員於台上，儼如一家四口，怕不怕生粉不喜歡？他則說：「唔會，大家知我同阿沈識咗好耐，由細識到大，抱歉今次我哋唔係演一家四口，冇感情線，戲中我會拆散佢家庭！」

日前AK與隊友王智德（Alton）趁打風開直播大受粉絲歡迎，AK表示想和Alton合作拍節目，他說：「我已考電單車強制試，上次喺《勁騎26》坐佢車尾，如再拍希望可以加埋我，喺安全地方一齊揸車，唔再做乘客，我亦有興趣考船牌，因為好鍾意玩水上活動。」

日前AK回應MIRROR缺席頒獎禮時，稱要問「膊頭有花」不應問陳瑞輝（Frankie），被網民批他踩低對方，AK說：「佢哋唔理解我哋友情深度啫，就憑幾句就想影響我同Frankie感情？」

問到11月MIRROR成軍5周年如何慶祝？AK透露有慶祝活動，如火如荼籌備當中，正準備很不一樣且充滿驚喜的活動給MIRO（粉絲暱稱）。有傳MIRROR重遊舊地，在主題樂園舉行慶祝活動，他即道：「我唔知，即刻搣番粒花先，I don't know！大家問番隊長（楊樂文）。」

（即時娛樂）