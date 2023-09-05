破毒強人｜Cyrus屍體「回歸」 章琳陷危機撞車自救 (13:57)

得悉Cyrus「回歸」的章琳大感不知所措，及後在文華勸告下，決定撞車自救！（大會提供）

無綫劇《破毒強人》踏入結局周，昨晚（4日）播出一集有兩大驚爆位，上周五（1日）講到鄭福田（蔣志光飾）離奇身亡，今集開首即還原事發經過，原來槍殺福田的正是文華（陳豪飾）。

當文華得悉福田當年刻意隱瞞葉浩天（蕭正楠飾）臥底身分後，即決心要殺掉福田，臨處決對方前更連珠發炮：「你知唔知我最嬲你係咩，係你份人完全冇記性！我叫你唔好搞我屋企人，但你有聽咩？」、「你記唔記得我生日係幾時？我哋做兄弟咁多年，你冇理由唔知道我生日㗎？」之後文華邊扣動扳機，邊向福田步步進逼：「你答錯一次，我就開一次槍！」

未知是驚過籠，還是真無心裝載，福田連環答錯日期，文華繼續進逼：「唔好停，繼續！」最終福田雖撞中正確答案，但仍逃不掉成為槍下亡魂命運。

昨晚文華亦再爆金句，當章琳（胡定欣飾）問他如何拉攏福田手下全叔（冼灝英飾）時，文華一句：「工人嘅流動係跟住錢嚟行，福田畀一元，我咪畀夠兩元咯。」及「工人係為錢打工，唔係為人打工」，成為昨晚金句！

今晚（5日）一集，劇情再度高潮迭起，之前遭章琳殘忍輾斃、兼被文華活埋的Cyrus（林溥來飾），今晚屍首終被發現；得悉Cyrus「回歸」的章琳大感不知所措，及後在文華勸告下，決定撞車自救！到底文華與章琳在打什麼算盤？為了將文華繩之於法，葉Sir在結局篇將會出手分別拉攏安樂（何廣沛飾）及章琳，到底左眼視力只剩正常人一半的文華、最終會否再被最信任的人背叛？

（即時娛樂）