陳柏宇拍新歌MV展示真性情 拒絕大話冚大話：好荒謬行為 (14:24)

Jason過去就曾有過「小事故」，令他認定現在不再重蹈覆轍。（大會提供）

今次新歌MV，導演以一人一故事劇場方式，讓Jason以第一身參與演出，在不同舞台呈現大眾眼中陳柏宇，以及鏡頭背後、Fans認識的陳廣偉。（大會提供）

陳柏宇（Jason）今年先後推出《一人傍晚藝術館》及《令人期待的下集預告》，都從他的生活小習慣，衍生成為人人合用的生活小哲學，剛推出的新歌《日常事故劇場》，也有異曲同工之妙。

Jason首次聽到Demo的時候，有特別的感覺，他說：「第一次聽感覺好迷幻，感覺就似深沉式沉思狀態，對我嚟講好似靈魂出竅，令自己以第三身角度去睇自己諗法，有種穿過七彩繽紛時光隧道，畫面有啲似70年代萬花筒。」

Jason過去就曾有過「小事故」，令他認定現在不再重蹈覆轍，Jason說：「以前試過中過招，𠵱家唔會講大話，因為做得唔好或做錯嘢，仲要講大話『彌補』，係好荒謬行為。」現時的Jason不論工作或生活，都堅持有碗話碗﹑有碟話碟，即使遇到要他修飾美化說話的時候，他都拒絕到底，相當堅定。

為呈現歌曲主旨及Jason最真一面，今次新歌MV，導演就以一人一故事劇場（Playback Theatre）方式，讓Jason以第一身參與演出，在不同舞台呈現大眾眼中陳柏宇，以及鏡頭背後、Fans認識的陳廣偉（陳柏宇原名）。

MV中，更加入了Fans對Jason的留言和看法，讓欣賞MV的同時，也讓大家從不同角度窺探、了解Jason。

（即時娛樂）