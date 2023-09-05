42歲朱慧敏懷孕8個月 體重增約25磅 游水拉筋喼身形 (17:44)

朱慧敏懷孕8個月，其間她在可行情况下，跟老公飛去外地開會。（受訪者提供圖片）

2004年的港姐亞軍朱慧敏（Queenie）現年42歲，前年她嫁給心臟科權威陳良貴（Jason）醫生，近日宣布造人成功，並已懷孕8個月。

Queenie接受《明報》訪問時，難掩快為人母的喜悅，她說：「好多謝大家祝福我，好感動，今朝好多Fans喺facebook留言，話覺得好開心，等咗呢個消息好耐，佢哋願望成真。

（佗B）頭5個月我特別穩陣，𠵱家都穩陣嘅，但頭5個月基本冇乜運動，只係喺屋企輕輕做拉筋動作，5個月之後，做咗結構性檢查，𠵱家醫學好先進，照超聲波可以睇到BB成長如何，好感恩，（BB）都係健康成長，我安樂好多同更加實在，醫生都話做運動OK，我就開始去游水，差唔多每日游30分鐘水，喺水中行下拉下筋，變咗Keep到身形，個人會輕啲﹑靈活啲。我重咗20至25磅，而BB成長係Average。」

Queenie又謂好友王賢誌（Vinci）和林盛斌（Bob）早已知她懷孕喜訊：「王賢誌同Bob好早知，Bob時不時都關心我，佢好有心，間唔中問候我哋兩個點，陳醫生有冇好惜我，幾時生BB？咁我就同佢講（懷孕），佢就好開心，佢都想我快啲公開，佢話：『你公開啦，觀眾會戥你開心』；Vinci又係好開心，佢年年約我食生日飯，今年我生日飯嗰日，佢好醒﹑感覺到，我話：『有啲嘢同你講』，佢已經氣定神閒話：『你有咗，恭喜你﹗』，我話：『你咁都估到』。」

Queenie表示感謝老公給她很大自由度：「我先生係西醫，思想西化及開放，根本上我乜都做得，懷孕期間飛咗幾次，係Check過晒﹑各方面OK，穩定咗，問咗醫生，我係咪適合飛，跟佢（老公）去過幾次開會，我飛咗3次，有BB第5個月先開始飛，佢一路都係好開放式，我都有分寸同埋好注意，不過有一樣嘢好搞笑，有次食飯食中餐，飲糖水時有豆腐花﹑楊枝甘露﹑涼粉，佢話我唔可以食涼粉，我話：『吓﹗乜西醫有呢樣嘢咩？』佢話：『我唔知呀，應該係唔可以食』，咁我都好乖好聽話冇食涼粉，嗰次經驗好得意，我先生有呢個好微妙轉變。」

（即時娛樂）