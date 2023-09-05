丁海寅為香港見面會勤練歌 跟粉絲近距離互動 自爆愛睇發哥演出 (17:55)

韓國男星丁海寅將於9月12日，在九展Star Hall舉行《2023 JUNG HAE IN FAN MEETING "THE 10TH SEASON" in Hong Kong》，跟港迷提早團圓慶中秋。近日丁海寅接受越洋專訪，不但搶先劇透見面會看點，還自爆最愛「香港男神」周潤發（發哥）。

丁海寅暌違5五年再度訪港，舉行粉絲見面會，除了一眾「丁太太」興奮，就連他本人也感期待！談到香港，他笑言至今仍無法忘記香港粉絲的熱情，又表示對港產片情有獨鍾：「我很喜歡香港電影所傳達的情感，尤其喜歡周潤發演出。」為了在「Viu Scream Dates」呈現最完美的舞台，近日丁海寅積極備戰，他更搶先透露將與粉絲互動：「我正在準備一些可以和現場觀眾互動環節，我也努力練歌，已等不及在舞台上表演粉絲喜歡的歌曲了！」

早前丁海寅與好友任時完遠赴蘇格蘭拍旅遊綜藝《演員旅行中》，兩位大男孩在節目展示素顏，又「放飛自我」頻喝酒，展現親民貼地一面！憶述這趟友誼之旅，丁海寅意猶未盡：「我和時完留下很多美好回憶，我們旅行時有相似偏好，希望下次可以再和他一起旅行。」

提到蘇格蘭的事物，他即鬼馬說：「愛丁堡是我最難忘的地方，至於美食，最令人深刻的當然是蘇格蘭的招牌威士忌！」熱愛旅遊的他更笑言「遊上癮」，未來想到瑞士欣賞自然美景，也希望有機會到訪南美，自由自在地到處走走。

今年是丁海寅出道10周年，面對這個里程碑，他仍保持初心：「我想嘗試所有以往從未演繹過的角色。」丁海寅隔空發表愛的宣言：「香港粉絲們，非常感謝大家一直以來對我的支持和關注，我急迫不及待想見到你們了！」

（即時娛樂）