甄妮曾誤以為紅姑是第三者 羨慕嘉玲偉仔老夫老妻 (19:44)

甄妮在社交平台留言自爆曾誤以為紅姑是小三，最後被紅姑罵了一頓。（資料圖片）

甄妮為已故好友李玟發聲，連日來在社交平台發文狙擊《中國好聲音》。今晨（5日）甄妮再在facebook寫道：「無心掀起波瀾，清者自清﹑濁者自濁。」然後再在留言位置跟網民互動，她透露自己與武打明星傅聲的婚姻，曾遭香港小姐介入，還自爆曾去尖沙嘴某酒店「捉X」，甚至誤以為第三者是鍾楚紅：「當年我曾誤以為小三是紅姑，誰知道竟是個香港小姐，我被紅姑駡一頓，真是活該！」

當年傅聲接拍王晶執導的《花心大少》，甄妮寫道：「車禍前三個月，聲仔己（已）沒回家，『花』片也多是外景拍攝，這時豬朋狗友們發揮功能，想盡辦法阻止老婆找到老公，用力撮合小三上位。為何那麼討厭我？還真是非常非常討厭我....如今這把年紀，更不能再懦弱膽小怕事，講出來舒服多了！抑鬱症狀就是不說才壞事。」

她再憶述：「自從接拍『花』片開始，直到車禍為止，我都未見過老公一面。再見時己是冰冷遺體！泣不成聲！那些壞人能否告訴我，那幾個月聲仔快樂嗎？」

甄妮又提到當年披麻戴孝三天三夜：「上水蓬嬴仙館有我30年的足跡，永遠不會忘記，披麻戴孝的三天三夜，其中一晚『花心大少』全劇組齊齊來上香。家人特意支我入內休息一下，原來小三被護航其中，這不是豬朋狗友，那又該怎麼稱呼？叫我小四算了﹗跪著摺金紙三天三夜，早己哭的筋疲力盡，不成人形，難道還怕我衝上去打架不成，你們不欺負我，就算我走運了！」

同時她又羨慕梁朝偉和劉嘉玲：「羨慕偉仔嘉玲這一對老夫老妻，各自生活方式，各交各朋友，又同一屋簷下，適時互相陪伴，各得其所！我也曾努力尋找過，但都縮沙結局，唉！算了吧！」

（即時娛樂）