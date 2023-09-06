破毒強人｜陳豪爆Seed戲再創「玩聲新境界」 何廣沛手語疊對白嗌交戲勁難 (13:15)

陳豪悲天憫人的心，令其奸角角色更為立體，令不少網民既愛且恨。（大會提供）

陳豪昨晚一場爆Seed戲再獲正評（左圖）；何廣沛和張寶兒的天台嗌交戲甚有難度。（大會提供）

無綫劇《破毒強人》踏入結局周，昨晚（5日）播出一集，飾演文華的陳豪再曬演技，一集當中大玩「人格分裂」，先後展現「怒極爆Seed」及「感性」兩種不同情緒，演技再獲正評。

文華臨死前仍謹守原則，堅持不賣毒品給青少年，昨晚當他發現有青少年因吸食過量毒品出事，即召集手下查問究竟，當發現手下真的違背其原則出貨，並出言不遜時，即以磚頭怒砸手下頭部，並提高沙啞聲線、青筋暴現兼滿臉通紅謂：「我哋嘅貨唔可以散畀𡃁仔，呢個係我哋要揸緊嘅底線」、「我唔理你用咩辦法，底線係唔可以改變架！

除了關心青少年，文華亦十分關心低下階層，昨晚「記者妹」林可兒（張寶兒飾）訪問文華如何看今昔香港變化，文華感性說：「我個世界好細，放監前後都喺匿喺油、尖、旺，10年後再返嚟呢度，有時自己都爭啲唔認得，不過好彩呢度啲人冇乜點變，呢度啲人好特別，佢哋好似離唔開呢撻地方咁，佢哋每日重複咁做同一件事，佢哋目的好簡單，都係想繼續生存，佢哋每日都係掙緊最卑微人工，我好唔明白世界點解會係咁，係咪再過多10年都唔會變？人應該係平等，呢個世界唔應該咁唔公道。」

昨晚尾段再爆高潮位，葉浩天（蕭正楠飾）等經神秘人「張強」教路後，在可兒車尾廂發現大量毒品，可兒即陷入獄危機。今晚（6日）一集徐安樂（何廣沛飾）為拯救可兒，將答應出賣文華，到底文華會否因為安樂千年道行一朝喪？另外，劇集感情線亦網民關注焦點，當中尤以安樂、可兒及阿Wing（郭柏妍飾）三角關係，據知今晚有最終答案。

談到與寶兒及柏妍合作，廣沛坦言最難忘是將在稍後集數播出的天台對罵戲，該場戲除貫徹強人特色「對白疊對白」外，更是首度手語與說話交戰，廣沛坦言拍攝時難度十足：「呢場戲雙方嘅對白都係一版紙，互相疊住去，難度好高，大家都要好熟自己對白，先可以無視對方嘅對白。平時我做手語已經好難，因為個腦又要諗對白、又要諗動作一心二用，仲要顧埋面部表情，加上寶兒喺我面前講對白時把聲入晒我腦，我個腦又同時諗緊自己對白，真係Hang晒機，現場NG咗唔少次，導演最後好好用鏡頭遷就令到我舒服啲。」

（即時娛樂）