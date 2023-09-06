林一峰旅居南非 返港開騷搵銀 聽過Ian歌曲：佢可能唔知我係邊個 (15:09)

林一峰昨晚（5日）為即將舉行的《林一峰失眠二十年音樂會》綵排，4年沒在港舉行音樂會的一峰，日前由南非返港綵排，卻遇上超強颱風蘇拉襲港，他說：「我是搭當日唯一一班機降落到香港機場，是埃塞俄比亞航空，回家向父母報平安就掛十號風球，真是有驚無險，幸好沒有九霄驚魂，飛機亦安全著陸，沒影響綵排和演出。」消瘦不少林一峰表示，之前受網球肘、高爾夫球肘和肩周炎困擾，於是改變飲食習慣開始食齋，現已康復，不過他有年半不能彈結他，唯有練唱歌。

林一峰旅居海外已10多年，之前在愛爾蘭、緬甸和美國多個地方住過，剛搬到南非住了兩星期，因當地消費平好多，計劃住幾年，笑說：「之前在愛爾蘭住了兩年，基本已經破產，今次返港開音樂會掙錢，逗留一星期就回南非執屋和照顧貓咪。」至於父母會否也跟他在南非生活？林一峰稱父母說待他在當地安定下來，他也想儲多些飛行里數，讓父母可以坐頭等艙。

說到今次音樂會，林一峰表示會將自己首張大碟《林一峰的床頭歌》的歌曲唱一次，同時有讀書環節，他說：「我出過書，會分享創作點滴和一些圈內事等。有人提議我唱Ian（陳卓賢）的歌，我有聽過他的歌，但他可能不知我是誰。（會否唱他的歌？）下次先，我有些與音樂人聯乘計劃。（想跟誰合作？）我不在港那麼久，要看別人是否認識我。」嘉賓方面，他表示妹妹林二汶不會做嘉賓，少爺占說會做嘉賓，但對方現正身在日本旅行。

（即時娛樂）