港姐冠軍莊子璇走堂出席活動 唔介意被指打扮MK：係香港文化 (15:37)

應屆港姐冠軍莊子璇、亞軍兼最上鏡小姐王怡然（Lynn）、季軍王敏慈和友誼小姐姜依宁，今天（6日）連走兩場出席領獎活動。

是非纏身的王怡然日前在受訪時爆喊和缺席領獎活動，潛水多日後今天再露面，全程強顏歡笑兼帶點生硬，未知是否受是非及父親被苦主鬧爆影響，疲態畢露且消瘦了一點，公關更表示Lynn今日不接受訪問，繼續避談是非，她在台上受訪時，也顯得膽怯，說話小心而且好細聲。問她得獎感受，她說：「好開心、好驚喜。（當晚答問題好淡定？）多謝你。（希望成為小富婆，現在獲美容禮券，想做什麼療程？）我不了解美容療程，保養心得是多飲水和睡覺。」王怡然她同時奪最上鏡小姐，問她當晚如何保持狀態？她稱自己睡了4小時，笑言其他人可能沒睡那麼多。

莊子璇、王敏慈和姜依宁一起受訪，莊子璇表示今日是Lynn爆喊後，第一次見對方，她有跟Lynn傾偈。問莊子璇有否安慰她？她說：「她可以handle，我知她爆喊，當時我在她隔籬。」

問莊子璇如何面對自己的負面報道？她不覺得是負面，報道好正常，對於有網民批評其樣貌和身材也不生氣？她說：「每一年都有這些報道，每個人喜好不同。（說你鼻子有問題？）五官不會有完美，世上沒人是完美，做好自己就得。（獲美容禮券，會否微調？）暫時沒這打算，反而需要減肥，減鬼崇位和肚腩。」

有網民批評莊子璇打扮好「MK妹」，她覺得MK是好事，是香港文化，正宗MK也不錯。覺得自己品味如何？她說：「年輕一代喜歡這樣穿著，不會因別人評價影響我打扮。」

王敏慈對於被爆港姐決賽當晚，借出朋友給王怡然當家人一事，王敏慈直認兩位是自己朋友，她們都認識Lynn，是她在選美期間介紹給Lynn認識，成為網上朋友，她說：「年輕人好快熟落。」她透露當天因Lynn的親人沒有出席，工作人員好著急，情急下她才找朋友幫忙。

王敏慈在北京攻讀戲劇，她說：「我現在是大二，未來一年都會中港兩地走，有工作才返港，因有演戲和聲樂課程，要面對面授課，不能夠透過網上學習。老師和同學都知道我得獎，有恭喜我。」

同樣是學生身分的莊子璇，在香港大學修讀營養學，她表示以為工作學業可以兩兼顧，但原來不成，她說：「今日（6日）要走一堂，明天（7日）要走三堂。」還有一年畢業的莊子璇不擔心影響學業，還希望公司開設有關營養的綜藝節目給她當實習。

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（即時娛樂）