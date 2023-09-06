孖林家謙11月開拉闊音樂會 張敬軒「飛毛腿」成焦點 (17:07)

張敬軒和林家謙將於11月舉行拉闊音樂會，2人今天（6日）出席記者會。軒仔罕有穿短褲現身曬「飛毛腿」，並與家謙大玩網球友誼賽時，不慎打球擊中場邊啦啦隊員，他高呼要送門票補數，但將「拉闊」音樂會講錯為「叱咤」頒獎禮，他自嘲：「得失心重，我滿腦都是叱咤。」賽後，軒仔餵家謙飲能量飲品，盡展兄弟情，場面搞笑。

軒仔表示穿短褲是配合音樂會海報主題，沒想到大家對他露毛感好奇，因為他平時也會短褲，反提議家謙於拉闊騷除衫送驚喜給觀眾，家謙笑說：「可以，我除一件外套，除衫騷肌就交給軒仔。」

軒仔被笑心中掛住叱咤頒獎禮，他解釋「拉闊」和「叱咤」都是電台品牌，共同之處都是很難撲飛，又說：「我親友多，最難就是撲飛！」

有傳男團MIRROR缺席「叱咤」頒獎禮，問他是否有較大信心攞獎？軒仔聞言說：「他們都沒有說過不去，每個人成績都是靠自己去做，不是來自對手，其實多些對手入選先夠好玩，不要介意賽果，應要要享受過程，今年攞不到，明年可以再來。」軒仔今年因忙於巡唱，只推出了一首歌，希望讓自己偷懶休息。

軒仔透露現時共聘了6名家傭，照顧從內地移居香港的年邁父母：「尤其爸爸之前跌傷過，現在要保證24小時，都照顧到180磅的長者，其中兩個是男家傭。家傭未必負責到我的飲食。」

剛度過32歲生日的林家謙，被問有沒有靚女陪慶祝？他笑說：「個靚女是我媽媽，跟家人食飯。」他指生日過得不輕鬆，為創作音樂趕工，他說：「一邊收生日祝賀，又被人問候追交歌，最近好夜瞓，出黑眼圈。」

（即時娛樂）