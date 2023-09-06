甄子丹瀋陽獲多名保安護送 被指排場過大 微博致歉：我們沒有要求過 (18:07)

甄子丹近日在瀋陽出席品牌活動，獲10多保安以人鏈包圍，其間有保安呼喝及推撞圍觀市民，事件惹熱議。當天甄子丹表現親民，還向市民揮手，惟身邊的保安則喝罵市民，事件曝光後，網民斥排場過大，儼如皇帝出巡，有網民稱：「粉絲還沒保安多」、「說實話場面不怎麽好看，也沒那個必要吧」、「步行街屬於公共資源，明星就可以占（佔）道並呵斥路人？關鍵是步行街當時就沒太多人，根本沒必要。甄子丹好歹也一正經演員，怎麽也享受起這些了？」

昨天（5日）甄子丹也在微博回應兼致歉：「承蒙很多朋友關心。我日前在瀋陽出席的品牌活動，因為安保相關的安排，讓看到的人都覺得不舒服。

抵達現場時，其實我也很詫異，這麼大的陣仗安排，我們其實是沒有要求過的。但是反饋溝通後，我收到的回覆是，這些安排是出於安全考慮，我們也只有接受，出場。感謝所有批評這樣的『排場』的朋友麼么會有這麼多反應。

但是，我看到有些人在罵保安，我覺得他們也是辛苦打工，希望大家在檢討這件事的時候，責備我和我的團隊就好，我們已經和主辦方討論，未來如何避免這樣的問題發生。

我在這裏，向當天在瀋陽，用路受到影響、被催促感到不舒服的朋友，我向你們道歉。我很感謝網友願意來指正我，讓我和我的團隊，未來在工作安排上更加謹慎。

再次感謝大家﹗」

（即時娛樂）