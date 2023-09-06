泳兒跟男友拍拖11年 一凹一凸互補 學懂放下 主動表達感受 (23:46)

泳兒今年以「祝福」為主題創作出三部曲，新歌《一了百了》正是「祝福」二部曲，承接著首部曲《同歸於盡》推出。泳兒表示，今年推出的三部曲，運用看似負面歌詞，去宣揚正面信息，她說﹕「首歌描寫一個了結，成就一百樣的結果，意思是當你願意放低一些捉得好緊的事，之後條路可能會得到更多。」

歌曲靈感是受日本歌手中島美嘉的經歷和其歌曲《曾經我也想過一了百了》啟發，泳兒表示﹕「中島美嘉有段時間受耳疾影響唱歌，睇到這個報道非常有共鳴，因為我也曾試過失聲，腦裡閃過放棄做歌手的想法，最後自己放下執念和枷鎖，領悟到唱歌不一定用既定的方法，轉了風格後推出暗黑系列，音樂路果然得到更多。」

泳兒再說：「以前會收埋自己，不太懂得向男朋友表達委屈，將不開心藏在心裏，但發現這樣影響感情，關係只會愈來愈不了解對方。於是我學習放下自尊心，主動表達內心感受，我們都會鬧交，視為溝通和互相了解，但絕不會人身攻擊。」

泳兒與髮型師男友Ziv拍拖11年，問到可有結婚計劃？踏入40歲泳兒自言思想傳統，小時候已對結婚生仔有憧憬，但眼見身邊大部分女同學已為人母，都向她呻沒有me time，覺得凡事有得必有失，若男友突然求婚，她都已Ready，不排除會閃婚，目前大家都想在工作上再衝刺，因為她想在音樂上更上一層樓，而男朋友的生意又剛剛起步。

問她會否擔心拖住不結婚就散？她認為將來的事，無人會知道，一紙婚書亦不代表什麼，最緊要一起時相處開心，並透露不時發掘新事物維繫感情，例如去旅行和玩機動遊戲等，她說﹕「男友好有冒險精神，對我很大影響，令我變大膽，我則將自己組織力強灌輸給他，一個凹一個凸。他喜歡貓，我喜歡狗，現在大家都喜歡貓狗，有互補性格。他又喜歡扮靚，我以前好執著，現在會一齊行街、網購，討論時裝，大家都幾多話題。」

（即時娛樂）