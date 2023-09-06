Yanny素顏長腿攻陷網民 獲封「姐姐天花板」 對細佬George關愛有加 (19:54)

葉振弘在劇中對Yanny一見鍾情，暗戀得迷癡癡。（大會提供）

陳穎欣和George在劇中演姊弟，2人姊弟情深。（大會提供）

ViuTV熱播劇集《那年盛夏我們綻放如花》圍繞高中生被迫面對「已讀不回死全家」的死亡遊戲，除了誰是下個犧牲者引發討論，更有很多網民將焦點落在陳穎欣（Yanny）身上，更封她為真正「姐姐天花板」！

Yanny在劇中角色何晞媛，跟P1X3L成員歐鎮灝（George）飾演兩姊弟，另一位成員葉振弘（Marco）對她一見鍾情，暗戀得迷癡癡，不少網民對Marco情傾Yanny這位姐姐勁有感覺，留言：「完全明白點解允仔（Marco角色名）會沉船。」、「Yanny 做呢個家姐好率性，又長腿又濕身Look ，真係冇得輸。」、「Yanny真係世一，呢啲先叫姐姐天花板，素顏敷面膜都甘正。」、「允仔茶餐廳想表白嗰幕，Yanny表情微細位做得好好，求拍多啲劇喇。」

劇集播出以來Yanny都將「家姐」演得貼地，戙高腳剪趾甲曬美腿、敷面膜現素顏，外在因素已無懈可擊，加上對弟弟George的關愛、對暗戀者的善良，處處有著「家姐」的內在美，成為「姐姐天花板」。

Yanny今次除了索爆造型受注目外，跟George兩姊弟情感戲亦獲好評，Yanny透露2人拍攝細節，她相當照顧「細佬」，見George表現緊張時，也以過來人身分分享小秘訣，盡現姊弟情。

（即時娛樂）