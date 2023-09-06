Edan重申寫千字文非發泄情緒：原意是想終止惡意言論 (20:18)

MIRROR成員呂爵安（Edan），今天（6日）與魏浚笙（Jeffrey）、王丹妮及譚旻萱等，齊穿秋冬新裝亮相，出席時尚品牌酒會。

Edan早前完成3場個唱，事後惹來不少批評聲音，包括指他在棟篤笑環節，模仿MIRROR隊友兼利用他們的新聞抽水，惹來「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）為撐偶像而對Edan表示不滿，大量洗版留言抨擊。

及後Edan在網上發表千字文抒發感受反撃網民，直言「藝人都係人，都會有感受，但個世界好似禁止咗對人表達感受。」他當時解釋作為藝人，不想對惡意批評再啞忍，以免引致內心千瘡百孔，甚至有情緒病。

Edan自發出千字文後，首度公開現身，現場有逾200名「爵屎」（粉絲暱稱）包圍商場。Edan向粉絲揮手打招呼，心情似未受事件影響。自完成個唱後，Edan透露近期較為清閒，反而覺得空虛及不習慣，問是否因為太得閒才發表千字文，他解釋之前因工作太疲累，才沒有時間寫，他重申寫文並非為發泄情緒，他說：「我原意是因為在這幾年間，見到很多不好又有惡意的言論，善意的就會接受。不只我，隊友都收好多匪夷所思又誇張的評論，他們也不好受，希望盡量減少這些言論，無論對社會氣氛或者個人處事，都會較好。」

Edan的「感受」文章獲姜濤留言讚好，不過，姜濤亦有在網上發文稱，已接受了某些人道歉，並提醒希望大家在做任何事之前，都三思而後行，因為姜濤沒註明道歉者身分，惹來外界猜測懷疑Edan已向姜濤致歉。

Edan沒正面回應：「大家可能理解得太多了，我原意是想終止惡意言論，但有粉絲因為我而針對姜濤和姜糖，那就違背我的原意。」再追問姜濤所指接受道歉的人，是否就是Edan？他繼續避談：「我有講『唔好意思』，不知還有誰人有講。我知好難令社會每個人都這樣做，希望用生命影響生命。」

他笑稱日後未必有機會再上台做棟篤笑，亦不是專登擺隊友上枱，重申他發千字文目的，是用來表達當偶像感無力或無助時，一種有禮貌的方式表達自己。

有傳電影《闔家辣》的演員包括Edan，將原班人馬再拍續集，並加入古天樂。Edan也有聽聞，尚未收到確實消息，他本人喜歡拍搞笑片，形容如果成事能跟古天樂合作，是好夢幻組合。

（即時娛樂）