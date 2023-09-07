《紮職2》10.5上映 陳家樂黃宗澤張繼聰歷生死 展示兄弟情 (15:37)

當Bosco接到《紮職2》劇本，已經感覺滿滿：「很有以前江湖片、古惑仔電影那份感覺，這是香港最拿手的片種！」（大會提供）

由黃宗澤、張繼聰、陳家樂、黃德斌、周勵淇、衛詩雅等合演的英皇電影《紮職2》，將於10月5日正式上映。睽違已久主打兄弟情義、濃厚地道風味的香港電影，黃宗澤（Bosco）說：「這是一齣富有香港情懷的電影！」張繼聰說：「《紮職2》集江湖動作、兄弟情於一身！」陳家樂說：「我們三位演員的兄弟情來得好快！」

當Bosco接到《紮職2》劇本，已經感覺滿滿：「很有以前江湖片、古惑仔電影那份感覺，這是香港最拿手的片種！」阿聰亦認同，《紮職2》喚醒觀眾集體回憶：「近幾年少見這類題材，無論演員或工作人員，也很久沒有接拍過，對觀眾來說是一份情懷，對年輕一代，沒有怎麼在戲院看過這種戲，會有新鮮感！」

3位男主角之中，陳家樂是唯一參與過《紮職》的演員，多年來再收到《紮職2》的邀約，家樂坦言曾經擔心過：「《紮職》是自己首次試演古惑仔角色，戲分不算多，今次真正挑戰這種類型的電影，起初有些緊張，導演吳家偉想幫我改變既有陽光、斯文的形象，就透過《紮職2》帶來一個新造型。」家樂前所未見的平頭look，為戲中力爭上位的金仔（角色名），甚具霸氣。

《紮職2》甫開場，3兄弟聯手抗敵，家樂笑言第一天開工，已跟Bosco與阿聰「有難同當」，火速建立手足情感，家樂說：「我們的兄弟情來得幾快，第一天就要上山下海，那時天氣很凍又要落水，本來沒說要在水中對打，但導演叫我們愈行愈出，終於所有演員都浸在水中打架，經歷過『生死』，自然好快熟絡！」

Bosco也表示慶幸遇上兩位好對手：「與阿聰拍戲是享受，他會拋出很多不同點子、演戲方法，跟大家研究；之前未與家樂合作過，開會時，他有阿聰同樣的特質，不斷想出新構思，到現場又會再傾彼此對白、眼神，怎樣可以交流到最好，感情當然會有所增長！」阿聰甚至用「無私」總結這個「紮職三人組」：「好難得遇上這樣的對手，大家一條心想演好部戲，互相都希望成就對方，這份無私的兄弟情，戲外戲內都一致！」

（即時娛樂）