去邊啊Do姐｜魏浚笙無厘頭式講食經 讚Do姐好Young似細路女 (16:05)

由鄭裕玲（Do姐）主持的HOY TV旅遊節目《去邊啊Do姐》，今晚（7日）播出第4集，嘉賓魏浚笙（Jeffrey）繼續與Do姐遊日本，2人品嘗即造和菓子，又試盡日本各款米飯，Jeffrey對自己飲食知識非常有信心，又指導Do姐進食時注意事項，但用詞比較貧乏，品嘗所有食物時，他只循環使用「濃郁」、「淡」來形容。

Jeffrey與Do姐相約在東京日本橋見面，勤力的Jeffrey甫見面，就「自動波」介紹江戶歷史，又解釋自己為尊重歷史，以一身復古風藍色西裝赴約，意義不明但非常有型。2人到日本橋一間老店，品嘗即製新鮮和菓子。

Jeffrey甫坐下就拋書包，講解「生和菓子」是指水分高達30%的和菓子，2人品嘗白豆沙和菓子，Do姐問Jeffrey：「白豆沙比紅豆沙係咪淡啲？」Jeffrey回應：「唔係，紅豆沙濃啲。」Do姐都聽到一頭霧水：「咁我講淡啲有咩唔啱？」Jeffrey指導Do姐「應該用清澈形容！」

2人又品嘗以玄米做主題的和食套餐，Do姐主動「請示」Jeffrey飲食次序，想先由濃味食物開始，被Jeffrey一口否決：「唔得！Do姐，我哋應該由淡食到濃」。Do姐又問Jeffrey菜色是否鮮味，Jeffrey回應「唔係」，Do姐聞言也少少激氣：「我樣樣你都話唔係，你唔使問我啦﹗」Do姐感嘆：「Jeffrey講嘢好似玄米一樣，好多水分。」

Jeffrey與Do姐總結旅程，Jeffrey賣口乖讚Do姐好Young：「好似同細路女溝通，係細路女樣貌，智慧就十分之高超。」Do姐聞言當堂冧爆，她則回敬Jeffrey：「好英俊，但原來好有趣，完全無偶像包袱。」2人相約日後再遊日本與富士山合照。

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（即時娛樂）