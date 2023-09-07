黃翠如拍節目疑遭蜘蛛咬傷 手指紅腫含膿急做手術痛入心 (17:46)

翠如去到位於基多的當代藝術中心，適逢該處正值舉行Cosplay交流活動，為入鄉隨俗，翠如化身《火影忍者》的宇智波鼬。（大會提供）

由黃翠如主持的J2旅遊節目《膽粗粗‧HERE WE GO》，昨晚（6日）一集，翠如和馮子亮（Liam）繼續在有最新「危險之國」之稱的厄瓜多爾遊歷，2人先與當地年輕cosplayer交流，之後翠如還帶香港觀眾到厄瓜多爾最強豪宅區開眼界。

為了解厄瓜多爾青年心態及文化，翠如與Liam去到位於基多的當代藝術中心，適逢該處正值舉行Cosplay交流活動，為入鄉隨俗，翠如化身《火影忍者》的宇智波鼬，雖然鏡頭前係威係勢、秀髮飄飄，但鏡頭背後笑料連場，尤其為翠如「撥風」造勢的Liam，更是笑個不停。

至於豪宅Visit亦極具賣點，一幢面積高達4000平方呎的「豪宅之王」，售價只需312萬港元，價錢對於港人來說絕對是超值又貼地，翠如補充指在312萬港元售價中，地契及保安等雜費也亦已包含在內，是不少投資移民的好選擇。

拍攝期間，翠如忽然手指嚴重紅腫兼含膿，甚至未能活動自如，為安全起見，翠如到醫院求醫，順道體驗當地醫療水平。當值醫生斷症後指翠如可能遭蜘蛛咬傷，並第一時間為翠如即場放膿，製作組亦將整個小型手術過程記錄下來。鏡頭所見，翠如被放膿期間，全程痛至咬牙切齒兼眉頭緊鎖，十分陰功。

今晚及明晚（8日）播出的第九及第十集，翠如與Liam將去到雲霧森林夜探動物和觀鳥、尋找厄瓜多爾隱世瀑布，以及衝浪勝地蒙塔尼塔等；在前往隱世瀑布途中，翠如需乘坐鐵籠前往對面山；由於該個鐵籠設計簡陋、離地高達100米，翠如原本已心驚驚，豈料中途鐵籠驚現停電事故，翠如害怕大叫之餘，仍不忘搞笑地打電話給香港親友求救。

（即時娛樂）