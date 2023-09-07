姜濤跟《超感應》演員敘舊 「六小福」合體重現海報甫士 (18:22)

MIRROR成員姜濤身在台灣宣傳新戲《我的天堂城市》，除接受當地傳媒訪問及出席首映禮外，姜濤與合作過的《超感應學園》演員包括蔡凡熙﹑百白﹑洪群鈞﹑林思廷和劉奕兒，難得敘舊，洪群鈞今午（7日）在社交平台貼出「六小福」合照，他們擺出《超感應學園》海報的表情及甫士，十分搞笑，洪群鈞寫道：「太愛了！超感應終於六小福全員到齊了！謝謝唐大哥的愛，趁西多士（姜濤）來台灣揪了一桌，（最後還重現超感應的海報）」。

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（即時娛樂）