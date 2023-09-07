林子善淚腺發達 跟老婆「淚鬥淚」曾在張寶兒婚禮爆喊 嚇窒袁偉豪 (18:53)

談到子善是「完美湊女公」，他的老婆Kary在節目披露背後真相。（大會提供）

無綫節目《爸知弊！你嚟湊吖！》由黎諾懿及陳敏之化身「爸知弊幼稚園」校長及副校長，考驗四大藝人家庭爸爸代表。

本周節目請來以「淚腺發達」見稱的林子善大派洋蔥，受到洋蔥旋風攻擊有林太Kary及副校長陳敏之，敏之事後受訪時，更笑指自己喊到眼睫毛甩埋，十分誇張。子善「屈機」程度令校長黎諾懿大叫投降，並搞笑表示要嚴禁太太收看本周《爸知弊》：「我驚我老婆睇完之後會話：『你學下子善得唔得㗎，適當時候要講我愛你呀！』」

本周製作組瞄準子善最大弱點及優點：淚點及體能進行攻擊；為求每位爸爸忙到冇朋友，製作組除不斷派任務，更為子善炮製長達30分鐘的「與B同行體能之巔」，子善在30分鐘內必須抱住女兒「乖乖」，進行各項體能考驗，包括「人肉過山車」、「騎膊馬打籃球」、及「父女平板支撐」等；當中以「人肉過山車」最惡啃，子善除要將乖乖連人帶籃，Hold在半空3分幾鐘，更要不斷模仿過山車上落及持續震動，乖乖興奮得連環尖叫。

另外，子善只要見到有危險障礙物，亦定必第一時間為囡囡「鏟除」；由於暖爸指數爆燈，本周製作組安排的「媽媽秘密監察組」計劃，竟成了「子善讚賞大會」；談到子善是「完美湊女公」，Kary在節目披露背後真相：「奶奶以前做陪月，所以佢細個時，會一齊照顧好多BB，（我）啱啱生BB時，好多時都係子善照顧，我就喺側邊學。」她坦言老公「唔好成日喊」，笑言子善連聽兒歌也能聽出眼淚，相當神奇！本周兩集節目，子善亦淚腺發達，年僅3歲的乖乖每次見到爸爸喊、均主動安慰及為爸爸拿紙巾拭淚。

子善自爆最令人搲頭一次爆喊，是在袁偉豪及張寶兒婚禮上：「Uncle拖阿寶兒落嚟，我已經喊到黐咗線，我喊到阿Ben話:『嘩！好似你結婚喎！』」子善續指當晚還主動找張爸爸盡訴心中情。

（即時娛樂）