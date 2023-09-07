七月返歸｜AK素顏爆瘡試鏡 自覺演出有瑕疵 導演讚做足功課畀90分 (20:35)

AK自覺演出仍有進步空間：「覺得自己演得麻麻地，有很多瑕疵，例如有些位狀態不連貫，始終經驗少，未夠火喉拿捏得好。」（柯美攝/Ig圖片）

由MIRROR副隊長江𤒹生（AK）﹑白靈﹑太保﹑沈殷怡和譚玉瑛等合演的《七月返歸》，是導演謝家祺首部長片，謝導演從20多名年齡相若的圈中人和素人中，揀中AK演「榮仔」一角。

謝導演表示事前先將部分劇本，給參加者做功課和準備，試鏡當天抽了幾場戲給AK演，有文戲、有驚慄戲，AK也做足功課，且注入很多東西，很有主角影子，表現符合導演心意，面談時覺得對方很開心、有趣，有很多面向未被琢磨出來。謝導演還爆AK試鏡當天，素顏爆瘡現身，嚇了他一跳。AK說：「公司跟我說，電影公司方面想我不要化濃妝，既然如此，倒不如素顏，試鏡前剛巧生了兩粒暗瘡，我覺得沒所謂。」

AK覺得自己的演出還有進步空間，他說：「覺得自己演得麻麻地，有很多瑕疵，例如有些位狀態不連貫，始終經驗少，未夠火喉拿捏得好，我都跟Lokman（楊樂文）講過。」

導演讚AK演出值90分，承認AK仍有不足地方，他們亦討論過，例如對白可以再做好些，但AK整體拿捏驚慄片的恐怖和氛圍得不錯，謝導演說：「他的角色很壓抑，在現場很繃緊，很辛苦。」AK覺得最辛苦是現場沒有冷氣，又熱又焗好似焗桑拿，說：「愈拍愈瘦，非常切合角色。」

在陰森恐怖的棄置工廈內拍攝，AK沒半點恐懼，笑說：「現場好鬼多人、好鬼熱，專注演出，根本沒時間去驚。不過有時為了感受恐懼，我會將自己困在漆黑一片的內，幻想小時候驚慌的事情。」

拍攝期間亦沒遇靈異事件，但以前在韓國做練習生，完成訓練準備返港前，有一晚疑似發生靈異事件，說：「我與兩個練習生同房，有晚睡覺，感受到有人坐在我牀尾，見到是其中一個隊友，他頸上有紋身，但再問他時卻否認。」

（即時娛樂）