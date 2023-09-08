《驕陽伴我》肖戰追求女神白百何 譜職場姐弟戀 (00:53)

內地頂流男神肖戰跟白百何主演都市愛情劇《驕陽伴我》日前首播，成亞洲各大OTT平台的熱搜冠軍，《驕》劇在「黃Viu煲劇平台」上架。

《驕陽伴我》改編自林心如與張軒睿主演的台劇《我的男孩》，以職場姐弟戀為背景。故事講述職場新鮮人盛陽（肖戰飾）自小視業界知名的廣告導演簡冰（白百何飾）為世一女神，為了追隨女方的步伐，他不惜修讀設計，還立志投身廣告界。有日他在餐廳巧遇簡冰，前者苦等愛情無果、後者剛剛結束多年婚姻，兩顆寂寞的心意外結緣，一邊治癒彼此，漸漸萌生情愫，由此展開了一段奇妙、浪漫的愛情與成長之路。可是面對身份、年齡上的差異，以及家人反對、職場流言蜚語，他們要抵擋排山倒海的惡意。

白百何演30＋輕熟女簡冰，是業內知名的女強人，無法同時兼顧家庭而遭到伴侶背叛、甚至戀上小鮮肉後被親朋唱衰。劇中她說金句：「一個女人的成功與否為甚麼要用婚姻來定義呢？難道這個人沒有朋友嗎？沒有工作嗎？」、「這世界上沒有甚麼天經地義和理所當然，是不是人到中年在心，不在年齡，少年有任性的權利，我也有！」女觀眾聽到特別有共鳴。

肖戰飾演新手設計師盛陽，不時被組長欺負，還要經常為上司跑腿 ;他的演技引發了一眾上班族有同感。近日他在微博發長文，感性地表達對角色的喜愛：「對我來說，盛陽和過往飾演過的角色不一樣的地方，是他離生活更近，他像你也像我，有家人、有夥伴，有簡單平凡的開懷和幸福，也有著處理不完的工作和鎖事，和無法預知的困難。我很喜歡他！喜歡這個在平行世界中和大家一起努力，堅守心中所愛的年輕人；希望大家能喜歡我們帶來的，關於《驕陽伴我》這個大家庭的故事。」

（即時娛樂）