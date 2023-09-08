魏浚笙推出第3首單曲 遠赴巴黎拍MV 將不可能夢想成真 (13:53)

魏浚笙（Jeffrey）推出第3首個人單曲《失約巴黎》，請來黃偉文（Wyman）操刀填詞、徐浩監製及作曲。Wyman是巴黎時裝周常客，他將當地特色的人和事通通寫進歌詞，由哲學家雨果寫到聖女貞德，透過如詩般的歌詞帶聽眾遊歷瑪黑區、聖母院至巴黎鐵塔。

Jeffrey說：「今次是第3次跟Wyman前輩合作，希望透過歌詞分享自己對追夢的堅持。我死慳死抵自資做歌手，今次更遠赴巴黎及請來當地的拍攝團隊拍攝MV，更獲不少合作過的品牌借出靚衫，令我能以靚衫配合靚景，增加MV的觀賞度！」

Jeffrey在MV中穿上皮褸在巴黎街頭自彈自唱，其後再以王子形象現身，手執鮮花漫步名勝古蹟。他在街頭拍攝Busking場面時，不少當地人圍觀及拿出手機影相及拍片。Jeffrey說：「很開心巴黎巿民也停步聽我唱歌，更有不少途人要求合照，問我是藝人還是Busker。我嘗試用學過的幾句法語回應，與當地人打成一片，這個經歷相當有趣。」

《失約巴黎》MV昨晚已上架，Jeffrey除了開直播分享製作靈感外，亦在社交網撰文分享感受。他透露最初構思到巴黎拍MV時，朋友均覺得不可能，後來多得曲詞編監及幕後團隊捱義氣，才將不可能變成可能。他說：「自資出歌，無人能知結果好壞，但好多謝身邊每位一直支持，最重要感謝一個人，一直默默為我付出，照顧好一切，不為什麼，只為拼命把我的夢想實現。外面的世界不一定如想像中美好，但不去嘗試，怎知道行不行，我沒有多大的本領，只是身邊有很多愛惜我的人而已。」

Wyman亦在社交平台發文親解歌詞含意：「很多本來在身邊的朋友，都往他們的夢想之地私奔去了，很高興看到有一些把未來的藍圖逐步實體化；不過也有一些追夢到了遠方時，關係才拋錨。變回一個人，被留在散落各處的『巴黎』，該如何是好？留還是不留？That's the question 。這首歌就是為他們而寫的。至於我，我是會繼續的，轉個形式而已，一個人也能擁有實實在在的美好新生活呀。」

（即時娛樂）