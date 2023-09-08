《破毒強人》今晚大結局 陳豪蕭正楠雨中大戰 拍足11個鐘 (14:44)

陳豪、胡定欣、蕭正楠及張曦雯等主演的劇集《破毒強人》今晚（8日）大結局，昨晚（7日）一集，愈來愈瘋狂的文華（陳豪飾）在Jackie（張曦雯飾）車上裝了炸彈，葉浩天（蕭正楠飾）及Jackie爸爸鄧Sir（張國強飾）帶隊前往營救，現場還有拆彈專家。

為了與Jackie同生共死，葉浩天主動登上車，但Jackie不想連累他。為減低Jackie緊張感，葉浩天不斷逗她開心及許下愛的承諾。爆炸時間一直倒數，葉浩天致電文華求拆彈答案，文華耍完一輪太極後叫他剪斷藍色線。擾攘一輪後，Jackie使計令葉浩天下了車，獨自面對生死，並決定不聽文華勸告剪斷紅色線，結果當場被炸死。文華放完炸彈又講真話，令不少網民疑惑，指文華攻心計，並感嘆Jackie的兩難。

今晚大結局，文華與葉浩天的雨中終極生死戰長達約3分半鐘，兩位男主角陳豪、蕭正楠為求逼真，拍攝時出盡全力，試戲時已非常投入，更一度打至嘭嘭聲及被凌空拋落地。蕭正楠透露結局打戲由晚上7點打至翌日早上6點，雖然拍攝時已6月，但因為全身濕透十分冷，獲同事送上熱飲才感到暖意。他為配合角色極憤怒的狀態，拍攝時要求加對打動作。他說︰「要打就打到盡，唔好咁惜身，所以一嚟嗰個飛踢好靚，陳豪反應做得好，我自己又盡力踢，出嚟效果好睇。受傷？有損咗少少，但唔嚴重。成場打鬥都係喺水中進行，我覺得係男人的浪漫。」

（即時娛樂）