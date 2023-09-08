梁朝偉威尼斯影展得獎後返港︰41年努力對自己有交代 (16:47)

梁朝偉（偉仔）日前獲威尼斯影展頒發終身成就金獅獎，成為首名華裔演員得此榮譽。他和太太劉嘉玲今早在黑色暴雨警告信號下安全抵港，並接受傳媒訪問。偉仔談到獲獎時感動落淚坦言︰「今次得獎的感受是41年的努力，最感動是看見所有人也站立着鼓掌，突然覺得像對自己有交代了﹗我經常覺得，多年來的努力及做了那麼多、待人接物，都不是對別人，而是對自己交代。那一刻，總算對自己有交代了，因此感觸落淚。」

偉仔表示拍電影是團體工作，因此這個終身成就獎是屬於曾經合作過的所有人。他回憶初入行在電視台工作，由兒童節目《430穿梭機》開始，後來又有機會拍劇集如《新紮師兄》，一直從不同導演身上得到啟發，尤其是杜琪峯導演。偉仔說︰「杜琪峯導演啟發了我很多，還有茶水、服裝，這個獎難道不屬於他們？是大家成就了我，我只是幸運，行上台領獎吧了﹗這個獎是屬於大家的，應該和大家一同分享。從1982年到2023年，合作過的、很努力朝住理想進發的都有份﹗」

偉仔回想有年聚會時望見李安導演的金獅獎，已令他「流口水」。偉仔說︰「我望着那個獎，嘩，流口水，如有機會得到就好了﹗不過，這個機會不是想就有，是好彩﹗」雖然連日慶祝後已感疲累，偉仔計劃回港後仍會跟年邁母親及部分朋友慶祝。被問到下個目標是否奧斯卡獎項，他說︰「現在的想法不同了，如返回當初拍劇時的初心，覺得應該盡量享受一班人一起拍攝的旅程，在拍攝的9個月內如何準備角色、如何盡力做到最好。這才是好玩的地方，就如我明年3月會到德國拍攝歐洲電影《夢鹿情緣》，現在不會想如何突破，只要做好準備，自然就會有好效果和質素，不會為了要得獎。」

偉仔稱現在接戲主要看喜不喜歡︰「現在覺得最重要開心，和一班人拍得開心重要過高片酬。」談到得獎時公開多謝太太劉嘉玲，他說︰「她多年來一直默默支持及鼓勵，我從沒多謝她，應該趁這個機會和她道謝。（劉嘉玲常放手讓你做喜歡的事？）是。工作上，最後都是我決定，始終是我去拍攝。」

談到早前演出韓國女團NewJeans的歌曲《Cool With You》MV，偉仔透露NewJeans的公司老闆透過其好友邀請，還滿足了他提出的3個條件，包括由他決定拍攝地點及角色造型，而且要在兩小時完成拍攝，因此答應演出。偉仔說︰「他們飛到東京，用綠佈景拍攝，我的鏡頭只有幾十秒。」談到日前在英國與黃偉文敘舊，偉仔被問到可會再唱歌時笑言︰「鬼有人聽，唔好喇！」

（即時娛樂）