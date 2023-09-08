Marc Anthony名留星光大道 碧咸帶兒子驚喜現身 (18:37)

男歌手Marc Anthony昨日出席名留星光大道儀式，兩名兒子Ryan和Cristian，以及現任太太Nadia Ferreira到場外，英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）亦帶同兒子告魯斯（Cruz Beckham）驚喜現身及致辭。碧咸表示當年效力皇家馬德里期間，每次出賽前都會聆聽Marc Anthony的歌曲，而且亦是對方教曉他跳Salsa舞蹈。
碧咸與Marc Anthony相識多年，Marc不但是告魯斯的契爺，Marc的兒子今年7月出生，碧咸亦前往探望，還親吻BB的腳仔。
男歌手Marc Anthony昨日出席名留星光大道儀式，兩名兒子Ryan和Cristian，以及現任太太Nadia Ferreira到場外，英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）亦帶同兒子告魯斯（Cruz Beckham）驚喜現身及致辭。碧咸表示當年效力皇家馬德里期間，每次出賽前都會聆聽Marc Anthony的歌曲，而且亦是對方教曉他跳Salsa舞蹈。
碧咸與Marc Anthony相識多年，Marc不但是告魯斯的契爺，Marc的兒子今年7月出生，碧咸亦前往探望，還親吻BB的腳仔。
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