Marc Anthony名留星光大道 碧咸帶兒子驚喜現身 (18:37)

碧咸兒子告魯斯到場恭賀契爺Marc Anthony，事實上後者的兒子今年7月出生，碧咸也第一時間前往探望，足見兩人交情匪淺。（法新社/網上圖片）

男歌手Marc Anthony（左）名留星光大道，與他相識多年的碧咸（右）驚喜現身，還上台致辭。（法新社）

男歌手Marc Anthony昨日出席名留星光大道儀式，兩名兒子Ryan和Cristian，以及現任太太Nadia Ferreira到場外，英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）亦帶同兒子告魯斯（Cruz Beckham）驚喜現身及致辭。碧咸表示當年效力皇家馬德里期間，每次出賽前都會聆聽Marc Anthony的歌曲，而且亦是對方教曉他跳Salsa舞蹈。

碧咸與Marc Anthony相識多年，Marc不但是告魯斯的契爺，Marc的兒子今年7月出生，碧咸亦前往探望，還親吻BB的腳仔。

（即時娛樂）