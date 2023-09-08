首當主持合作拍旅遊節目 王智騫爆范麒智受台妹歡迎 (20:29)

王智騫（Martin）、范麒智（Kenji）首次做主持，早前到台灣及新加坡拍攝ViuTV旅遊綜藝節目《甜酸苦辣鮮》。節目以真人騷模式進行，加上兩人做主持沒有劇本，他們拍攝時非常擔心，要在鏡頭前做出最真實反應之餘，也要注意言行舉止。

Martin說：「未試過在鏡頭前做那麼真實的自己，拍攝初期不習慣，要盡量放開，放下演員包袱。10分滿分的話，我只給自己4分。我真的沒信心，拍攝時每天也反思，很沒安全感。」Kenji感覺一樣︰「當主持原來要顧及多方面﹗4分對我來說已是及格分數，我只給自己2.5分。始終首次做主持，我在口才、食評上可再做好一點。」

Kenji最難忘是在麵館挑戰7種辣度︰「食麵前，我們要簽下生死狀﹗我食到第6個辣度時，開始流「白汗」、全身麻痺。曾有藝人挑戰完要去醫院，我雖然不用入醫院，但之後兩日去洗手間時有點辛苦。」Martin難忘在台灣拍攝時出海撈蠔並即開即食︰「有很多蟲、浮游生物在蠔殼上，我們要不顧一切捅開牠，我還吃了4、5隻。」

他們透露其中一集在新加坡水上樂園拍攝，兩人會有騷肌畫面，節目亦加插了BL元素。 Martin說：「尷尬？OK﹗我抱住玩的心態，當一場戲去演。」Kenji透露會在節目中壁咚Martin︰「我們很老友，拍攝時望住對方忍不住笑﹗」Martin指Kenji很受台妹歡迎，指嘉賓那祈看見Kenji即兩眼發光，更主動要求加戲。他說︰「那祈完全當我透明，她更問我可否提示Kenji餵她吃食物，我當然滿足她﹗」

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（即時娛樂）